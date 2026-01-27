Jorginho é uma das novidades na lista de relacionados do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Jorginho é uma das novidades na lista de relacionados do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/01/2026 14:07

O Flamengo poderá contar pela primeira vez na temporada com Arrascaeta, Jorginho e Ayrton Lucas. Os três jogadores estão na lista de relacionados para a partida de quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília) no Morumbis, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão.



Entretanto, são ao menos três desfalques certos por problemas médicos. O técnico Filipe Luís não terá Luiz Araújo, que sentiu dores musculares e ficou fora da partida para fazer controle de carga.



As outras duas ausências são de Danilo e De La Cruz. Os dois seguem o planejamento da preparação física e terão de aguardar mais um pouco para estrearem na temporada.

Também ficaram fora





Além dos três desfalques, quem segue fora é Saúl, que se apresentou nesta terça-feira (27) . O espanhol está de volta ao Brasil após passar por cirurgia no calcanhar esquerdo, na Espanha, e seguirá com o processo de recuperação, cuja expectativa é que leve três meses.

Outras duas ausências na lista de relacionados do Flamengo são Allan e Michael. Mas ambos ficaram fora por opção técnica, além de estarem negociando para deixarem o Rubro-Negro.



A lista de relacionados do Flamengo



Alex Sandro

Andrew

Ayrton Lucas

B. Henrique

Carrascal

Daniel Sales

De Arrascaeta

Douglas Telles

Dyogo Alves

Emerson Royal

Erick Pulgar

Everton Cebolinha

Everton Araujo

Guilherme Gomes

Jorginho

Léo Ortiz

Léo Pereira

Pablo Lucio

Pedro

Plata

Rossi

Samuel Lino

Varela

Vitão