O Flamengo poderá contar pela primeira vez na temporada com Arrascaeta, Jorginho e Ayrton Lucas. Os três jogadores estão na lista de relacionados para a partida de quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília) no Morumbis, contra o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão.
Entretanto, são ao menos três desfalques certos por problemas médicos. O técnico Filipe Luís não terá Luiz Araújo, que sentiu dores musculares e ficou fora da partida para fazer controle de carga.
As outras duas ausências são de Danilo e De La Cruz. Os dois seguem o planejamento da preparação física e terão de aguardar mais um pouco para estrearem na temporada.
Também ficaram fora
Além dos três desfalques, quem segue fora é Saúl, que se apresentou nesta terça-feira (27). O espanhol está de volta ao Brasil após passar por cirurgia no calcanhar esquerdo, na Espanha, e seguirá com o processo de recuperação, cuja expectativa é que leve três meses.
Outras duas ausências na lista de relacionados do Flamengo são Allan e Michael. Mas ambos ficaram fora por opção técnica, além de estarem negociando para deixarem o Rubro-Negro.
Alex Sandro Andrew Ayrton Lucas B. Henrique Carrascal Daniel Sales De Arrascaeta Douglas Telles Dyogo Alves Emerson Royal Erick Pulgar Everton Cebolinha Everton Araujo Guilherme Gomes Jorginho Léo Ortiz Léo Pereira Pablo Lucio Pedro Plata Rossi Samuel Lino Varela Vitão
