Saúl em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdoReprodução / X
Saúl se reapresenta ao Flamengo após cirurgia na Espanha
Jogador espanhol segue planejamento do departamento médico; veja o tempo de recuperação
Saúl pelo Flamengo
