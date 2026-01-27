Saúl em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo - Reprodução / X

Saúl em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdoReprodução / X

Publicado 27/01/2026 11:04 | Atualizado 27/01/2026 11:04

Saúl inicia mais uma fase do processo de recuperação da cirurgia para corrigir um problema no calcanhar esquerdo . Após, o espanhol retornou ao Brasil e se apresentou ao Flamengo no CT Ninho do Urubu, nesta terça-feira (27).

Avaliado pelo departamento médico rubro-negro, ele seguirá com o cronograma definido para o tratamento, com trabalhos de fisioterapia, entre outros. A previsão de retorno é em três meses.



Saúl passou pela cirurgia em 9 de janeiro para retirar um osso que estava pressionando o tendão de Aquiles e gerava dor. Ele conviveu com o problema nos últimos três meses de 2025 e optou pelo procedimento pois um tratamento convencional demoraria mais tempo e não havia a garantia de melhora.



As primeiras duas semanas de recuperação tiveram que ser na Espanha por orientação do médico responsável pela cirurgia, o holandês Niek van Dijk, um dos principais especialistas do mundo para esse tipo de problema no calcanhar. Por causa disso, o espanhol não se apresentou junto ao elenco principal, no dia 12.



Saúl pelo Flamengo



O meio-campista chegou ao clube em julho de 2025. Desde então, disputou 24 partidas, sendo 15 como titular, com duas assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro.