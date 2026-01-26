Andrew estreou pelo Flamengo no Fla-Flu - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 26/01/2026 15:45

ajudado o recém-chegado a entender como é o estilo de jogo do técnico.

Andrew estreou pelo Flamengo com derrota e com dois gols sofridos no 2 a 1 para o Fluminense , mas deixou uma boa impressão. Elogiado por Filipe Luís, o goleiro mostrou qualidade com as mãos e com os pés, o que o faz entrar na briga direta com Rossi, que tem

"Nós conversamos muito desde que eu cheguei, é um goleiro muito experiente, que tem todo o mérito. E a todo momento ele vem me ajudando na adaptação, no esquema, nos fatores de que sabemos que não seria um jogo fácil. E nós fomos conversando para eu poder ter mais tranquilidade, fazer um jogo tranquilo e seguro. E foi isso que aconteceu", revelou.



O que Andrew avalia sobre a estreia



Para o goleiro de 24 anos, a primeira partida pelo Flamengo tem um saldo positivo, apesar do resultado negativo. Sem ter muito o que fazer nos gols de Serna e John Kennedy, Andrew fez algumas defesas importantes quando a partida ainda estava 0 a 0.



"É uma estreia que levo muito aprendizado. No próximo jogo já não vai não bater o frio na barriga tão grande. E numa avaliação geral, pude contribuir, manter a gente no jogo na maior parte do tempo. Avalio a estreia como muito positiva", analisou.



Boa impressão do técnico do Flamengo



O mesmo pensa Filipe Luís, que não poupou elogios ao novo jogador que abre mais possibilidades para a saída de bola do Flamengo.



"Foi uma estreia difícil, num Fla-Flu, mas gostei bastante. Muita coragem para jogar, muita qualidade, às vezes até excessiva, mas o principal está ai, a coragem e a qualidade", disse o comandante rubro-negro.