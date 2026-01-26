Walter Casagrande exaltou atuação do Flamengo - Divulgação

Publicado 26/01/2026 17:50

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, criticou o planejamento do Flamengo no começo do Carioca. O Rubro-Negro entrou em campo com a equipe sub-20 em três dos cinco jogos que fez, e com derrotas ficou em situação delicada na competição.

"Na minha visão, foi um planejamento feito com a soberba de quem se acha muito melhor que todos, até com seu Sub-20, e aí vem aquele ditado popular: "O peixe morre pela boca". Enquanto a preocupação é discutir a contratação de um jogador por quase 42 milhões de euros, sem olhar para a realidade do futebol", disse em sua coluna no portal "UOL".

O jogador citado por Casagrande é Paquetá, que está perto de acertar com o Flamengo. Com apenas quatro pontos em cinco jogos, o Rubro-Negro corre risco de não se classificar para as quartas de final do Carioca e ainda briga contra o rebaixamento.

"Agora terá que fazer pontos no fraquíssimo campeonato estadual para tentar uma classificação para as finais ou então sobrecarregará a equipe jogando um rebolo contra o rebaixamento", concluiu.