Paquetá em campo pelo West HamAFP

Publicado 26/01/2026 14:42

“Tenho certeza de que ele é muito amado aqui dentro do Flamengo. É uma pessoa de quem gosto muito. Como jogador, sou fã. Foi sempre um privilégio jogar com o Paquetá na seleção brasileira, assim como seria jogar com ele aqui no Flamengo. Até então, não tive conversas diretas com ele. Sendo sincero, espero muito que dê certo, porque vai ser ótimo para o grupo, para o Flamengo e para o Brasil também ter ele jogando o campeonato”, disse Alex Sandro.A negociação entre West Ham e Flamengo por Lucas Paquetá está encaminhada. O Rubro-Negro chegou a um acordo verbal com o clube inglês, e a transferência giraria em torno de 41,25 milhões de euros (R$ 255,9 milhões) fixos, sem a inclusão de bônus por metas.Agora, o Flamengo discute com o clube londrino a forma de pagamento pelo meia. A diretoria rubro-negra tenta um parcelamento em três anos, enquanto o desejo dos ingleses é receber o valor total em 18 meses.