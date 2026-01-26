Paquetá não foi relacionado para os últimos jogos do West HamBen Stansall / AFP
Perto de acordo, Flamengo quer contar com Paquetá na Supercopa contra o Corinthians
Rubro-Negro corre para acertar prazo para o pagamento ao West Ham e anunciar jogador nesta semana
Flamengo acompanha avanço do Olympiacos por André Luiz e pode lucrar com negociação
Cria do Ninho, atacante do Rio Ave se aproxima de novo destino no futebol europeu
Casagrande critica planejamento do Flamengo no Carioca: 'Soberba'
Rubro-Negro corre risco de não se classificar na competição
Flamengo deve contar com Arrascaeta e Jorginho na estreia do Brasileirão
Dupla tem boas chances de retorno e pode reforçar o time contra o São Paulo, no Morumbis
Andrew revela conversas com Rossi e avalia estreia pelo Flamengo
goleiro recém-chegado recebe elogios de Filipe Luís após o Fla-Flu no Maracanã
Alex Sandro aprova possível retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Espero muito que dê certo'
Lateral afirma que meia seria ótimo para o elenco rubro-negro
