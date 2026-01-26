Paquetá não foi relacionado para os últimos jogos do West Ham - Ben Stansall / AFP

Publicado 26/01/2026 15:01

Flamengo e West Ham avançaram na negociação por Lucas Paquet á e alinham os últimos entraves para a finalização da compra. A diretoria do Flamengo se mostra cada vez mais otimista e, com a esperança até de regularizá-lo a tempo para que possa ser relacionado na Supercopa Rei, domingo (1), contra o Corinthians, em Brasília.

O West Ham já aceitou negociar o jogador por 41,25 milhões de euros (cerca de R$ 258,8 milhões), sendo que agora aguarda pela proposta oficial para concretizar a negociação. Entretanto, ainda há negociações envolvendo o tempo para o pagamento deste valor.



A maior parte será à vista, mas o Flamengo ainda tenta diminuir os 35 milhões de euros (R$ 219,6 milhões) que precisaria quitar de imediato. Apesar de o clube inglês querer receber em até um ano e mio, a diretoria rubro-negra já conseguiu aumentar esse prazo para dois anos (24 meses), apesar de preferir pagar em três anos (36 meses).

Apesar desses detalhes importantes, a imprensa inglesa já dá como certa a negociação. Isso porque o West Ham também já admite liberá-lo agora, e não mais ao fim da temporada. Ajudou a boa sequência na Premier League, o que faz o time ter mais chances de fugir do rebaixamento, assim como a vontade de Lucas Paquetá, que está afastado dos jogos.



Otimista, o Flamengo já trabalha no contrato até 2030 para o jogador assinar assim que chegar ao Brasil. Afinal, Paquetá e clube já têm tudo certo.

