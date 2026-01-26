André Luiz em partida pelo Rio Ave - Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 26/01/2026 19:10

O Flamengo monitora de perto a possível transferência do atacante André Luiz, atualmente no Rio Ave, de Portugal, para o Olympiacos, da Grécia. Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, o jogador está em fase final de negociação no futebol europeu, o que pode render retorno financeiro ao time carioca.



Segundo a jornalista Raisa Simplício, as duas diretorias já chegaram a um acordo, restando apenas a definição contratual com os representantes do atleta. O avanço ocorre após o clube português recusar uma proposta do Benfica, avaliada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões).



Caso a transferência seja confirmada, o Flamengo terá direito a uma compensação por meio do 'Mecanismo de Solidariedade da Fifa'. O dispositivo prevê repasse ao clube formador quando o ativo é negociado internacionalmente.

André Luiz chegou ao Rubro-Negro em 2020, após se destacar pelo América-RJ, e passou pelas categorias de base antes de ganhar oportunidades no time profissional. Depois de um empréstimo, acabou negociado em definitivo com o Estrela da Amadora, de Portugal.