Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/01/2026 18:30 | Atualizado 27/01/2026 18:35

Rio - A partida contra o São Paulo marcará o terceiro jogo de Filipe Luís no comando do Flamengo em 2026 com o elenco profissional. O clube voltou a utilizar seus principais jogadores após um início de temporada em que o sub-20 foi acionado nas primeiras rodadas.



Para o duelo desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é de mudanças significativas na equipe. Em relação ao time derrotado pelo Fluminense, o treinador avalia alterar boa parte da formação inicial.



Até sete jogadores devem deixar o time titular: Andrew, Emerson Royal, Vitão, Evertton Araújo, Allan (não relacionado), Luiz Araújo (não relacionado) e Pedro. Em contrapartida, Rossi, Varela, Léo Pereira, Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique surgem como alternativas para iniciar a partida.



Assim, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.



Entre os desfalques, Filipe Luís não poderá contar com Danilo, Saúl e De La Cruz, que seguem em recuperação física, além de Luiz Araújo, que sentiu dores musculares. Do outro lado, o São Paulo também chega pressionado para a estreia no Brasileirão, após um início instável no Estadual e ajustes recentes no departamento de futebol.