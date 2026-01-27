Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Para o duelo desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é de mudanças significativas na equipe. Em relação ao time derrotado pelo Fluminense, o treinador avalia alterar boa parte da formação inicial.
Assim, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.
Entre os desfalques, Filipe Luís não poderá contar com Danilo, Saúl e De La Cruz, que seguem em recuperação física, além de Luiz Araújo, que sentiu dores musculares. Do outro lado, o São Paulo também chega pressionado para a estreia no Brasileirão, após um início instável no Estadual e ajustes recentes no departamento de futebol.
