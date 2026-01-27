Luiz Eduardo Baptista, o Bap, celebra mais um título do Flamengo na Libertadores - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/01/2026 15:20

Rio - Uma reunião convocada de última hora movimentou a sede do Flamengo na manhã desta terça-feira (27). De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, reuniu funcionários na Gávea, entre 9h e 9h30 (horário de Brasília), para anunciar uma medida que surpreendeu os presentes: todos os colaboradores do clube receberão um bônus financeiro como reconhecimento pelo desempenho obtido na temporada de 2025.



A iniciativa ocorreu em meio à preparação do elenco para a estreia no Brasileirão de 2026, diante do São Paulo, marcada para esta quarta-feira (28). Mesmo com o foco esportivo voltado à abertura da competição nacional, a diretoria aproveitou o momento para valorizar o trabalho realizado fora das quatro linhas. Segundo o próprio Bap, a bonificação será concedida de forma ampla, sem distinção entre setores ou cargos.



A decisão da diretoria tem como pano de fundo uma temporada marcada por grandes conquistas. A campanha vitoriosa começou com a Supercopa do Brasil, decidida com a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo. Pouco depois, o time voltou a levantar taça ao superar o Fluminense na final do Campeonato Carioca, garantindo o título estadual.



No segundo semestre, o clube manteve o alto nível e ampliou sua galeria: assegurou o eneacampeonato brasileiro e superou o Palmeiras na decisão da Libertadores, conquistando o tetracampeonato continental. Fora do país, o Flamengo também fez bonito ao vencer o Dérbi das Américas e a Challenger Cup, em finais contra Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito, respectivamente.



Esses resultados também se refletem nos números. Sob o comando de Filipe Luís, o Mais Querido entrou em campo 78 vezes em 2025, somando 49 vitórias, 18 empates e apenas 11 derrotas, desempenho que resultou na conquista dos seis títulos.