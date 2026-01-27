Michael em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
No momento, a negociação entre os clubes está travada. O atacante busca receber cerca de R$ 2 milhões do Rubro-Negro, referentes ao contrato assinado quando retornou ao Ninho do Urubu. No entanto, o clube carioca faz jogo duro e aguarda que ele abra mão do valor para liberá-lo.
Caso Michael e Flamengo cheguem a um acordo, a negociação com o Santos poderá avançar. Com Rony encaminhado, o atacante seria a quarta contratação do Peixe na temporada. Recentemente, o clube anunciou Gabigol e Gabriel Menino.
Fora dos planos de Filipe Luís, Michael perdeu espaço em 2025 e busca outro destino para ganhar mais minutos em campo. Na última temporada, atuou em 29 jogos, 15 como titular, com dois gols e quatro assistências.
Em 2026, o atacante ainda não recebeu oportunidades. Michael nem sequer foi relacionado pelo Flamengo para o duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.