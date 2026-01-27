Bernardo Zortéa em ação pelo Grêmio - Divulgação / Grêmio

Publicado 27/01/2026 19:50

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação do volante Bernardo Zortéa, de 18 anos, do Grêmio. De acordo com informações do jornalista Kaliel Dorneles, da "Band RS", o Rubro-Negro entrou em contato para tentar finalizar a contratação.

A operação proposta pelo Flamengo é de empréstimo com opção de compra. Zortéa tem contrato até o fim de 2027 e multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 372 milhões). O garoto está de férias após disputar a Copinha.

Nascido em Pinhalzinho, em Santa Catarina, Bernardo Zortéa chegou ao Grêmio em 2023, quando tinha 16 anos. Ele fez parte da equipe sub-17 e sub-20 do clube gaúcho nas últimas temporadas.

Considerado uma das principais promessas da base do Grêmio, o volante ainda não fez nenhuma partida como profissional. No ano passado, ele fez 35 jogos e fez um gol pela equipe sub-20.