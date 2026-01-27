Bernardo Zortéa em ação pelo GrêmioDivulgação / Grêmio
Flamengo tem interesse em jovem volante do Grêmio
Bernardo Zortéa tem contrato até o fim de 2027
Filipe Luís fará mudanças no Flamengo para a estreia no Brasileirão
Rubro-Negro terá o São Paulo pela frente nesta quarta-feira (28), no Morumbis
Santos insiste na contratação de Michael, do Flamengo
Negociação está travada por pendência financeira entre o atacante e o Rubro-Negro
Flamengo chega a acordo sobre o prazo de pagamento por Paquetá, mas tenta resolver último impasse
Valor da parcela de 2026 é o último obstáculo da negociação
Bap veta parcelamento e venda de Wallace Yan ao Bragantino fica travada
Atacante, de 20 anos, pode render R$ 62,50 milhões ao Flamengo
Bap surpreende funcionários do Flamengo com anúncio de bônus após temporada histórica
Presidente convocou reunião relâmpago na Gávea e comunicou premiação a todos os colaboradores pelos resultados de 2025
