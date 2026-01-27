Romário esteve no CT do Santos para entrevistar Gabigol - Divulgação / Santos

Romário esteve no CT do Santos para entrevistar GabigolDivulgação / Santos

Publicado 27/01/2026 09:45 | Atualizado 27/01/2026 10:40

voltou a demonstrar amor pelos rubro-negros, enquanto o ex-jogador também fez questão de exaltá-los.

A torcida do Flamengo foi um dos temas da entrevista de Gabigol a Romário. O ídolo que atualmente joga pelo Santoss, enquanto o ex-jogador também fez questão de exaltá-los.

Em uma das perguntas da entrevista para o programa 'De Cara Com o Cara', da Romário TV, o Baixinho levantou a bola primeiro:



"A torcida do Flamengo é muito f... É bem acima de qualquer coisa. Contigo também foi assim?"



E Gabigol resumiu o que sentiu com a torcida do Flamengo em sua passagem vitoriosa pelo entre 2019 e 2024.



“Foi do c... Foi algo totalmente especial na minha vida, um dos times que eu mais senti emoção de vestir a camisa. Sempre foi um sonho jogar no Flamengo, sempre quis ter essa oportunidade”, iniciou.



Gabigol recorda reencontro com torcida do Flamengo



Na sequência, o atacante do Santos, que no ano passado jogou pelo Cruzeiro, admitiu que enfrentar o Rubro-Negro no Maracanã não foi fácil. A partida pelo Brasileirão de 2025 terminou 0 a 0.



“Depois tudo que vem acontecendo, com os títulos e com os gols, a torcida que eu amo bastante e tenho saudade. Jogar lá é diferente, difícil para mim. Foram anos maravilhosos na minha vida”, completou.

A entrevista completa de Gabigol a Romário será publicada nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Youtube.