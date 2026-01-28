Flamengo foi campeão do Brasileirão de 2025 na penúltima rodada - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo foi campeão do Brasileirão de 2025 na penúltima rodadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/01/2026 07:00

O Flamengo conquistou o Brasileirão de 2025 e vai em busca, a partir desta quarta-feira (28), contra o São Paulo às 21h30 no Morumbis, do segundo título seguido, algo que historicamente não é fácil. Isso só aconteceu 10 vezes ao longo dos anos, duas com o Rubro-Negro, que é um dos únicos sete clubes que conseguiram conquistas em sequência.



Caso consiga repetir o que fez em 2025, o time de Filipe Luís ajudará o clube a igualar o Palmeiras em um feito raro. Somente o rival paulista conseguiu conquistar o Brasileirão duas vezes seguidas em três momentos diferentes: em 1972 e 1973; 1993 e 1994; 2022 e 2023.



Os títulos em sequência do Flamengo



O Flamengo por exemplo, já foi campeão oito vezes, sendo que em sequência só conseguiu em 1982 e 1983 com Zico, Júnior e Cia., e mais recentemente em 2019 e 2020, no início da fase dominante no futebol brasileiro e continental com Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.



Outros campeões brasileiros em anos seguidos



Além dos dois rivais que são os favoritos ao lado do Cruzeiro em 2026, somente outros cinco clubes conseguiram títulos em sequência no Campeonato Brasileiro. O Santos de Pelé foi campeão cinco anos seguidos na década de 60 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965), quando a competição não tinha esse nome.



A partir de 1971, já como Campeonato Brasileiro, o Internacional conseguiu três títulos em três anos (1975, 1976 e 1979). Assim como o São Paulo, já nos pontos corridos (2006, 2007 e 2008).

Corinthians (1998, 1999) e Cruzeiro (2013 e 2014) completam essa seleta lista.



Quando o Flamengo foi campeão



- 1980

- 1982

- 1983

- 1992

- 2009

- 2019

- 2020

- 2025