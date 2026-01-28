Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Paquetá em campo pelo West HamAFP

Publicado 28/01/2026 10:32 | Atualizado 28/01/2026 10:36

Lucas Paquetá é o novo reforço do Flamengo. Restam apenas questões burocráticas para a finalização da longa negociação com o West Ham, que aceitou vender o jogador e também receber o pagamento em três anos.

O acerto entre os clubes dá fim a uma novela que se arrastou pelas últimas semanas, com idas e vindas em função se uma série de questões: total a pagar, tempo e valor das parcelas, assim como quando o brasileiro seria liberado.

No fim de tudo, prevaleceu o poder de negociação do Flamengo, que precisou ceder em muitos pontos, inclusive aumentar a proposta de 41,25 milhões de euros (R$ 258,2 milhões) para 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões), como informou o site 'ge' e a reportagem de O DIA confirmou. Mas no fim, o clube conseguiu o objetivo de repatriar seu Garoto do Ninho e aumentar o tempo para o pagamento das parcelas, para não sacrificar os orçamentos das próximas temporadas.

Com o acerto, Lucas Paquetá é aguardado para chegar ao Rio para fazer exames médicos e finalmente assinar o contrato de cinco anos, até o fim de 2030. Há a expectativa no Rubro-Negro de que o jogador possa ser regularizado até sexta-feira, para que fique à disposição para a decisão da Supercopa Rei, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Brasília.



A primeira passagem de Lucas Paquetá no Flamengo



Revelado pelo clube, o meia estreou pelo profissionais em 2016 e jogou até 2018, quando foi vendido ao Milan, da Itália. Ao todo, foram 95 partidas, com 18 gols.



Jogador de seleção brasileira, Lucas Paquetá também atuou pelo Lyon (França) por duas temporadas antes de chegar ao West Ham, em 2022.