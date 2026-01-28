Paquetá em campo pelo West HamAFP
West Ham aceita proposta, e Flamengo contrata Lucas Paquetá
jogador de 28 anos retorna ao Rubro-Negro, onde saiu em 2018 para o futebol europeu
A primeira passagem de Lucas Paquetá no Flamengo
São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e informações
Tricolor paulista e Rubro-Negro estreiam no Brasileirão der 2026 com objetivos distintos
'Meu ex-amor': West Ham posta vídeo com Paquetá em tom de despedida; confira
Flamengo e clube inglês estão avançando em últimos detalhes da negociação pelo meia
Atual campeão, Flamengo pode repetir feito do Palmeiras no Brasileirão
Rubro-Negro conseguiu dois títulos seguidos do campeonato em outras duas ocasiões
Flamengo tem interesse em jovem volante do Grêmio
Bernardo Zortéa tem contrato até o fim de 2027
Filipe Luís fará mudanças no Flamengo para a estreia no Brasileirão
Rubro-Negro terá o São Paulo pela frente nesta quarta-feira (28), no Morumbis
