São Paulo x Flamengo marca o encontro de dois gigantes que vivem momentos incômodos neste início de 2026. A partida pela primeira rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, também é o pontapé inicial para objetivos distintos dentro do campeonato.
Onde assistir a São Paulo x Flamengo
O clássico terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), GeTV (no Youtube).
Provável escalação do Rubro-Negro
Atual campeão do Brasileirão e grande favorito para conquistar o bi, o time de Filipe Luís tem a partida no Morumbis como um real início de temporada. Entretanto, a situação no Campeonato Carioca, fora da zona de classificação e com risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento, gera incômodo.
Longe de ser um problema que afete a estreia do time na ocmpetição que será prioridade em 2026, assim como na temporada passada. Por isso, o Flamengo contará com Arrascaeta e Jorginho, assim como o time titular completo. Já luiz Araújo é a principal ausência no banco.
O Flamengo deve jogar com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique).
Possível time do Tricolor paulista
Por outro lado, o São Paulo vive uma grande crise política, que afeta o time dentro de campo. O técnico Hernán Crespo admitiu que os problemas para 2026 pesam para a disputa do Brasileirão e que o objetivo inicial é lutar para não cair, ao buscar os 45 pontos.
Diante desse cenário, a provável escalação do são Paulo é com força máxima: Rafael, Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Ferreira (Luciano).
Arbitragem no Morumbis
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha VAR: Rodrigo Alonso Ferreira
