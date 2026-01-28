São Paulo x Flamengo, no Morumbis, marca a estreia dos dois clubes no Brasileirão de 2026 - Imagem gerada por IA / Gemini

São Paulo x Flamengo, no Morumbis, marca a estreia dos dois clubes no Brasileirão de 2026Imagem gerada por IA / Gemini

Publicado 28/01/2026 09:39

nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, também é o pontapé inicial para objetivos distintos dentro do campeonato.

São Paulo x Flamengo marca o encontro de dois gigantes que vivem momentos incômodos neste início de 2026. A partida pela primeira rodada do Brasileirão também é o pontapé inicial para objetivos distintos dentro do campeonato.

Onde assistir a São Paulo x Flamengo



O clássico terá transmissão da Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), GeTV (no Youtube).



Provável escalação do Rubro-Negro



Atual campeão do Brasileirão e, o time de Filipe Luís tem a partida no Morumbis como um real início de temporada. Entretanto, a situação no Campeonato Carioca, fora da zona de classificação e com risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento , gera incômodo.



Longe de ser um problema que afete a estreia do time na ocmpetição que será prioridade em 2026, assim como na temporada passada. Por isso, o Flamengo contará com Arrascaeta e Jorginho , assim como o time titular completo. Já luiz Araújo é a principal ausência no banco.

O Flamengo deve jogar com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Carrascal (Samuel Lino) e Pedro (Bruno Henrique).



Possível time do Tricolor paulista



Por outro lado, o São Paulo vive uma grande crise política, que afeta o time dentro de campo. O técnico Hernán Crespo admitiu que os problemas para 2026 pesam para a disputa do Brasileirão e que o objetivo inicial é lutar para não cair, ao buscar os 45 pontos.



Diante desse cenário, a provável escalação do são Paulo é com força máxima: Rafael, Maik, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Calleri e Ferreira (Luciano).



Arbitragem no Morumbis



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo Alonso Ferreira