Gabigol falou sobre Flamengo em entrevista a RomárioReprodução / Romário TV
Gabigol admite mágoa com dirigentes do Flamengo: 'Não trataram da melhor maneira'
Atacante avalia como foi a saída do Rubro-Negro e não culpa Filipe Luís por decisão
Flamengo sofre virada e perde para o São Paulo na estreia no Brasileirão
Gonzalo Plata colocou o Rubro-Negro em vantagem, mas Luciano e Danielzinho deram a vitória ao Tricolor Paulista
Apresentado na LDU, Deyverson relembra final contra o Flamengo: 'Vejo todo dia'
Centroavante destacou a importância de gol pelo Palmeiras na decisão da Libertadores, em 2021
Vídeo! Esposa revela emoção de Lucas Paquetá ao acertar com o Flamengo
Meio-campista já foi anunciado e chegará ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29)
Flamengo aproveita ida a São Paulo para fazer reunião por Marcos Antônio
Jogador, de 25 anos, é peça fundamental do clube paulista
Flamengo anuncia a contratação de Lucas Paquetá
Meia, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2030
Gabigol admite mágoa com dirigentes do Flamengo: 'Não trataram da melhor maneira'
Atacante avalia como foi a saída do Rubro-Negro e não culpa Filipe Luís por decisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.