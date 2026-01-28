Gabigol falou sobre Flamengo em entrevista a Romário - Reprodução / Romário TV

Publicado 28/01/2026 15:28

fez ter mágoa de "algumas pessoas", como ele mesmo afirmou em entrevista a Romário.

Gabigol não esconde o carinho pelo Flamengo e exaltou mais uma vez a torcida rubro-negra . Ainda assim, o atacante do Santos admite que a forma como deixou o clube o incomodou, o que o

O jogador optou por não dar nomes e deu a entender que não tem mágoa de Filipe Luís e sim de dirigentes.



"Quando ele assumiu a gente trabalhou junto, ganhamos a Copa do Brasil, eu fiz os gols na final, mas aconteceu tanta coisa que acho que o Filipe nem teve tanta oportunidade de conversar comigo sobre ficar ou não. Creio eu que os presidentes que estavam lá na época não trataram da melhor maneira a situação", admitiu Gabigol.



"De algumas pessoas, sim (tem mágoa). Mas foi tão bom o Flamengo... O que é ruim fica para trás. Foi tão bom, a gente foi tão feliz. É diferente a minha relação com o Flamengo, quando volto para lá mexe comigo",



O presidente do Flamengo até o fim de 2024 era Rodolfo Landim, que tinha Rodrigo Dunshee como vice-geral e Marcos Braz como vice de futebol. A gestão que assumiu foi a de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que contrato José Boto para ser o diretor de futebol.

Ao deixar o Rubro-Negro, Gabigol acertou com o Cruzeiro, mas também não fez boa temporada em 2025. Com desejo de ter mais oportunidades, ele acertou o retorno ao Santos.