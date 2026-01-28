Esposa de Lucas Paquetá, Duda Fournier flagrou e publicou nas redes sociais a emoção do jogador ao receber a notícia de que tudo estava certo para que voltasse a vestir a camisa do Flamengo. O Rubro-Negro chegou a um acordo com o West Ham, da Inglaterra, nesta quarta-feira (28), e o meio-campista já foi anunciado.
A chegada de Lucas Paquetá ao Rio de Janeiro está prevista para a manhã desta quinta-feira (29). O Flamengo pagará 42 milhões de euros (cerca de R$ 263 milhões) ao clube inglês pelo jogador, que assinará vínculo válido por cinco anos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.