Momento em que Lucas Paquetá recebe a notícia do acerto com o FlamengoReprodução / Instagram @dudafournier

Publicado 28/01/2026 19:18 | Atualizado 28/01/2026 19:37

Esposa de Lucas Paquetá, Duda Fournier flagrou e publicou nas redes sociais a emoção do jogador ao receber a notícia de que tudo estava certo para que voltasse a vestir a camisa do Flamengo . O Rubro-Negro chegou a um acordo com o West Ham, da Inglaterra, nesta quarta-feira (28), e o meio-campista já foi anunciado

"Vamos hoje, vamos hoje. Não, arruma o voo para ir logo", disse, em papo com o empresário.

