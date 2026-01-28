Lucas Paquetá, após marcar contra o Independiente, na final da Copa Sul-Americana 2017Mauro Pimentel / AFP
A trajetória de Paquetá com a camisa rubro-negra teve pontos altos antes mesmo da estreia nos profissionais. Ele foi um dos destaques no título da Copa São Paulo de Futebol Jr., a Copinha, em 2016, marcando, inclusive, um gol na disputa de pênaltis na final, contra o Corinthians.
Primeiro gol
Paquetá estreou como profissional em 5 de março de 2016, contra o Bangu, no estádio Raulino de Oliveira, mas fez apenas dois jogos. Em 2017, marcou pela primeira vez, e foi um golaço contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca: ele chutou fora da área, da intermediária e marcou de cobertura, se aproveitando do goleiro estar adiantado.
O meia passou a ser mais utilizado com Zé Ricardo, mas foi com Reinaldo Rueda que ele se afirmou. Então, o técnico colombiano o escalou como centroavante no primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2017, contra o Cruzeiro. Paquetá marcou, e a partida terminou empatada em 1 a 1. Na volta, o clube mineiro levou o título nos pênaltis.
Rueda também escalou o jogador na decisão da Copa Sul-Americana, contra o Independiente, no Maracanã. Paquetá marcou o gol e o Flamengo saiu na frente, mas o time argentino empatou de pênalti e com o resultado, conquistou o título.
Artilheiro do Flamengo
Com a chegada do técnico Maurício Barbieri, Paquetá se consolidou ainda mais no time principal. Ele foi o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2018, com 10 gols em 32 jogos, campanha em que o Rubro-Negro chegou a liderar, mas acabou no 2º lugar, com 72 pontos.
Em um dos jogos da campanha, Paquetá marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada. O atleta elegeu este um dos seus momentos mais marcantes com a camisa rubro-negra, antes de sair do Flamengo para o Milan, em entrevista ao "ge". No total, o meia marcou 18 gols em 95 partidas pelo clube.
Novos capítulos
Paquetá saiu do Flamengo para o Milan no final de 2018 e retorna ao Rio sete anos depois, após também acumular passagens por Lyon e West Ham, além de convocações para a Seleção.
Com o acerto, Lucas Paquetá é aguardado para chegar ao Rio para fazer exames médicos e finalmente assinar o contrato de cinco anos, até o fim de 2030.
Há a expectativa no Rubro-Negro de que o jogador possa ser regularizado até sexta-feira, para que fique à disposição para a decisão da Supercopa Rei, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Brasília.
