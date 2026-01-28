West Ham liberou Lucas Paquetá - AFP

Publicado 28/01/2026 13:05

Rio - A caminho do Flamengo, o meia Lucas Paquetá, de 28 anos, utilizou o seu perfil oficial no Instagram (@lucaspaqueta) para se despedir do West Ham. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2030 com o Rubro-Negro.

"Obrigado por tudo, West Ham", publicou Paquetá, além de um vídeo com momentos vividos nos três anos e meio de passagem pelo clube da Inglaterra.

Por meio das suas redes sociais, o próprio West Ham divulgou que liberou o meia Lucas Paquetá para realizar exames e assinar contrato com o Flamengo. O clube inglês aceitou a proposta do Rubro-Negro, que irá anunciar o jogador como seu principal reforço para a temporada de 2026.

"O West Ham United confirma que Lucas Paquetá recebeu autorização para realizar exames médicos e discutir os termos pessoais com o clube brasileiro Flamengo, após o acordo para sua transferência definitiva", disse a nota do West Ham no "X", antigo Twitter.

O acerto entre os clubes dá fim a uma novela que se arrastou pelas últimas semanas, com idas e vindas em função se uma série de questões: total a pagar, tempo e valor das parcelas, assim como quando o brasileiro seria liberado. West Ham, que aceitou vender o jogador e também receber o pagamento em três anos.

No fim de tudo, prevaleceu o poder de negociação do Flamengo, que precisou ceder em muitos pontos, inclusive aumentar a proposta de 41,25 milhões de euros (R$ 258,2 milhões) para 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões), como informou o site 'ge' e a reportagem de O DIA confirmou. Mas no fim, o clube conseguiu o objetivo de repatriar seu Garoto do Ninho e aumentar o tempo para o pagamento das parcelas, para não sacrificar os orçamentos das próximas temporadas.

Com o acerto, Lucas Paquetá é aguardado para chegar ao Rio para fazer exames médicos e finalmente assinar o contrato de cinco anos, até o fim de 2030. Há a expectativa no Rubro-Negro de que o jogador possa ser regularizado até sexta-feira, para que fique à disposição para a decisão da Supercopa Rei, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Brasília.