São Paulo - Atual campeão, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro saiu na frente com Gonzalo Plata, que aproveitou linda assistência de Pedro, de peito, e abriu o placar. O Tricolor Paulista, porém, contou com Luciano e Danielzinho para ficar com a vitória.
Com o resultado, o Flamengo não pontuou e ocupa a 14ª posição na tabela. O próximo compromisso será no domingo (1º), pela decisão da Supercopa Rei de 2026. Na busca por mais uma taça, o Rubro-Negro terá o Corinthians pela frente, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.
O jogo
Os primeiros minutos foram disputados, mas o Flamengo manteve a posse e as rédeas do confronto. Cebolinha foi o grande nome do Rubro-Negro, muito acionado pela esquerda. Primeiro, tocou para Carrascal, que chutou para Rafael defender. Depois, em ótimo passe, deixou o colombiano cara a cara, mas a finalização foi fraca, para fora. Na sequência, ele mesmo arriscou de longe e colocou o goleiro para trabalhar.
O São Paulo, que pouco produziu, assustou e quase abriu o placar com Luciano. Maik lançou, o atacante driblou a marcação e tentou bater. Léo Pereira, que havia ficado para trás, conseguiu se recuperar e fazer o bloqueio. Ainda assim, a bola passou raspando a trave.
O embate seguiu intenso, brigado a cada dividida, mas com poucas chances de gol.
Na volta do intervalo, Bobadilla recebeu de Marcos Antônio e chutou nas mãos de Rossi. Aos nove minutos, Alex Sandro levantou, Pedro ajeitou de peito e Gonzalo Plata marcou o primeiro do Flamengo. A linda assistência foi o último ato do centroavante em campo - saiu para a entrada de Arrascaeta. Jorginho também substituiu Evertton Araújo.
Em seguida, aos 15, Enzo Díaz cruzou e Luciano, de cabeça, deixou tudo igual. Samuel Lino e Bruno Henrique entraram nos lugares de Cebolinha e Carrascal, respectivamente. Após boa troca de passes, Luciano mandou para a área, Pulgar cortou mal e Danielzinho aproveitou para fazer o gol da virada do São Paulo, dez minutos depois do empate.
O Rubro-Negro correu atrás do resultado, sem sucesso. No fim, Rafael fez grande defesa em cabeçada de Gonzalo Plata e Arrascaeta reclamou de pênalti no rebote, mas a arbitragem nada marcou. Jorginho foi expulso por reclamação após o apito final.
São Paulo 2x1 Flamengo
Data e hora: 28/01/2026, às 21h30 Local: Morumbis, em São Paulo (SP) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Gols: Gonzalo Plata, aos 9 min/2ºT (0-1); Luciano, aos 15 min/2ºT (1-1); Danielzinho, aos 25 min/2ºT (2-1). Cartões amarelos: - Cartões vermelhos: Jorginho (FLA).
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo) Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik (Cédric Soares), Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho (Pablo Maia) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Moura) e Calleri (Gonzalo Tapia).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Carrascal (Bruno Henrique); Plata, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta).
