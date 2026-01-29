Jorginho em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

São Paulo - Jorginho ficou na bronca com a arbitragem depois da derrota do Flamengo por 2 a 1 para o São Paulo, de virada, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista não gostou das decisões de Wilton Pereira Sampaio, reclamou bastante e foi expulso logo após o apito final. Ele também questionou a não intervenção do VAR em um possível pênalti em Arrascaeta, no último lance da partida. 
"Toda falta meio a meio, era para o lado (do São Paulo). O juiz nem revisa e nem olha o que aconteceu, simplesmente acaba com o jogo. O São Paulo matou o tempo o jogo todo. Saímos daqui sem os três pontos, faz parte do futebol. Mas o futebol brasileiro continua com essa arbitragem", disse o jogador.
Durante os 90 minutos, o Rubro-Negro saiu na frente com Gonzalo Plata, já no segundo tempo. No entanto, viu Luciano e Danielzinho marcarem para selar a vitória do Tricolor Paulista.
Com o resultado, o Flamengo não pontuou e ocupa a 14ª posição na tabela da competição nacional. O próximo compromisso será contra o Corinthians, domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei de 2026.