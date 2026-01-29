Jorginho em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Jorginho em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/01/2026 00:11 | Atualizado 29/01/2026 00:44

"Toda falta meio a meio, era para o lado (do São Paulo). O juiz nem revisa e nem olha o que aconteceu, simplesmente acaba com o jogo. O São Paulo matou o tempo o jogo todo. Saímos daqui sem os três pontos, faz parte do futebol. Mas o futebol brasileiro continua com essa arbitragem", disse o jogador.

Durante os 90 minutos, o Rubro-Negro saiu na frente com Gonzalo Plata, já no segundo tempo. No entanto, viu Luciano e Danielzinho marcarem para selar a vitória do Tricolor Paulista.