Flamengo anunciou PaquetáReprodução / Flamengo
Ver essa foto no Instagram
Jorginho reclama de arbitragem após derrota do Flamengo para o São Paulo: 'Matou o jogo'
Meio-campista ficou na bronca com Wilton Pereira Sampaio e acabou expulso depois do apito final
Flamengo sofre virada e perde para o São Paulo na estreia no Brasileirão
Gonzalo Plata colocou o Rubro-Negro em vantagem, mas Luciano e Danielzinho deram a vitória ao Tricolor Paulista
Apresentado na LDU, Deyverson relembra final contra o Flamengo: 'Vejo todo dia'
Centroavante destacou a importância de gol pelo Palmeiras na decisão da Libertadores, em 2021
Vídeo! Esposa revela emoção de Lucas Paquetá ao acertar com o Flamengo
Meio-campista já foi anunciado e chegará ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29)
Flamengo aproveita ida a São Paulo para fazer reunião por Marcos Antônio
Jogador, de 25 anos, é peça fundamental do clube paulista
Flamengo anuncia a contratação de Lucas Paquetá
Meia, de 28 anos, assinou contrato até o fim de 2030
