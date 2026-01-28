Flamengo anunciou Paquetá - Reprodução / Flamengo

Flamengo anunciou PaquetáReprodução / Flamengo

Publicado 28/01/2026 16:27

Rio - O Flamengo anunciou a contratação do meia Lucas Paquetá, de 28 anos. O jogador, que estava no West Ham, assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2030. Ele é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (29) para se apresentar ao clube carioca.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Flamengo (@flamengo)

"Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo. Um movimento histórico. Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo. E isso só se torna possível porque muita gente caminha junto. Obrigado aos nossos patrocinadores, que investem no Flamengo, acreditam no projeto e fizeram parte do esforço para essa volta acontecer. Obrigado aos Sócios-Torcedores, que fortalecem o clube todos os dias. E, acima de tudo, obrigado à Nação Rubro-Negra, que empurra, acredita e transforma sonho em realidade. Paquetá está voltando. O bom filho à casa torna. E esse momento também é seu", disse a nota.

No fim de tudo, prevaleceu o poder de negociação do Flamengo, que precisou ceder em muitos pontos, inclusive aumentar a proposta de 41,25 milhões de euros (R$ 258,2 milhões) para 42 milhões de euros (R$ 262,9 milhões), como informou o site 'ge' e a reportagem de O DIA confirmou. Mas no fim, o clube conseguiu o objetivo de repatriar seu Garoto do Ninho e aumentar o tempo para o pagamento das parcelas, para não sacrificar os orçamentos das próximas temporadas.

Com o acerto, Lucas Paquetá é aguardado para chegar ao Rio para fazer exames médicos e finalmente assinar o contrato de cinco anos, até o fim de 2030. Há a expectativa no Rubro-Negro de que o jogador possa ser regularizado até sexta-feira, para que fique à disposição para a decisão da Supercopa Rei, domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, em Brasília.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.