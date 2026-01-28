Wesley em ação pela Roma - AFP

Publicado 28/01/2026 15:01

Rio - O Flamengo ingressou com ação na Justiça do Rio de Janeiro para tentar impedir o bloqueio de valores ligados à venda de Wesley para a Roma. A cobrança envolve uma parcela do negócio fechado por cerca de R$ 160 milhões, e a diretoria rubro-negra sustenta que não há respaldo jurídico para a exigência. A informação foi divulgada pela ESPN.



A disputa teve início a partir de uma ação movida pelo Tubarão, de Santa Catarina, equipe onde o jogador deu os primeiros passos antes de chegar ao futebol carioca. O clube do Sul recorreu ao Judiciário alegando ter direito a parte da negociação e conseguiu uma liminar que determinou o depósito de valores relacionados à transferência, com base em um vínculo contratual firmado no passado. Do outro lado, o time da Gávea afirma ter sido surpreendido pela decisão e nega qualquer débito.



Na defesa apresentada, os advogados sustentam que o percentual reivindicado não integra mais o patrimônio da equipe catarinense. Segundo a argumentação, essa fatia teria sido alienada anteriormente ao próprio atleta, mediante compensação financeira, o que encerraria qualquer participação em negociações futuras envolvendo o lateral.



Ainda na petição, a diretoria carioca afirma que a cobrança ignora atos contratuais já consolidados e aponta 'má-fé' na tentativa de reivindicar valores que não lhe pertenceriam mais. Diante do caráter sensível dos documentos anexados, também foi solicitado que o processo tramite sob segredo de Justiça.



Outro ponto abordado envolve o 'Mecanismo de Solidariedade da Fifa'. A defesa sustenta que, em transferências internacionais, a responsabilidade pelo pagamento dessa compensação cabe à equipe compradora (Roma), afastando qualquer obrigação direta do lado vendedor.