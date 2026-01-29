Filipe Luís em ação pelo Flamengo no duelo com o São Paulo, no Morumbis - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís em ação pelo Flamengo no duelo com o São Paulo, no MorumbisAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 29/01/2026 00:46

"Erros. Erros acontecem. Somos uma equipe altamente qualificada, jogadores com muita qualidade e nível. E que costumam errar pouco. Aconteceram erros nos últimos jogos que acabaram em gols. Isso temos que tentar evitar, corrigir e treinar para voltar ao caminho das vitórias. É um grupo que está acostumado a ganhar. Vamos ter que levantar rápido para recuperar a confiança e jogar bem a final", avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o Corinthians, domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei de 2026. "Tem alguns jogadores que já estão na melhor forma, outros ainda não, que vieram de lesões ou não treinaram. Isso é normal. Acredito que vamos chegar à final melhor do que estamos agora, porque os jogadores já têm essa carga de jogos e minutos. Espero que estejamos na nossa melhor versão", ponderou o técnico.

Filipe Luís também falou sobre a chegada de Lucas Paquetá, reforço já anunciado pelo Flamengo : "Sem nenhuma dúvida é um jogador gigantesco. Uma contratação incrível. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está em um momento interno espetacular. Essa tranquilidade passa aos jogadores. É muito bom para trabalhar. Ele vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. Estão todos na expectativa de que possa estar o mais rápido possível treinando".

Outras respostas de Filipe Luís

. Confiança após duas derrotas: "Não ter tido duas derrotas seguidas na temporada passada demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos. É sempre muito complicado ganhar e voltar a ganhar. É o que queremos. Continuar ganhando e vencendo. Gosto de ser muito frio nessa situação e analisar o que aconteceu, o que poderíamos ter feito melhor. Corrigir os erros e potencializar os acertos. E ser muito claro para os jogadores. Essa é a forma de recuperar a confiança, passando a mensagem muito clara para eles do que precisam fazer e o que está acontecendo nesse momento para que possamos entrar melhor do que entramos hoje e contra o Fluminense e poder voltar ao caminho das vitórias. É claro que a derrota todos sentem, mas é importante ter confiança, lutar, ser humilde o suficiente para se esforçar ao máximo e poder vencer".



. Chances perdidas: "Nosso primeiro tempo foi bom, fizemos uma pressão em um time que é difícil pressionar, principalmente pelos bons jogadores do meio de campo deles. Conseguimos roubar a bola a todo momento e criar o jogo, criar situações de gol que não se traduziram no placar, mas geraram situações de perigo, conosco rondando a área. No segundo tempo, cometemos erros que não costumamos cometer, cedemos chances. O time perdeu sincronia na pressão, nessa troca entre bloco alto e médio, e o São Paulo fez o gol do empate. Com o erro, logo após a virada. O adversário também joga, se adaptou a nós e conseguiu vencer. Amanhã analisarei com calma. Enquanto o time esteve concentrado, estava da mesma forma que sempre, dominando o jogo".

. Confusão ao fim do jogo: "Fui tirar os jogadores, estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. Eu não queria ter nenhum jogador expulso, e tivemos (Jorginho). Isso complica ainda mais para o próximo jogo. Primeira rodada e polêmica da arbitragem. Tem tanta coisa que melhorar... não gosto de dar desculpas. Vamos analisar o que podemos fazer melhor para poder voltar aos caminhos da vitória".

. Últimos gols sofridos: "Tomamos dois gols em cada um dos últimos dois jogos. O time defendeu bem, fez tudo certo em boa parte do jogo, mas o adversário colocou volume na nossa defesa e acabou traduzindo as chances em gols. Gosto de analisar os jogos friamente, não só nos gols, mas nos erros que cometemos, para passar a eles o que temos a melhorar em todos os jogos".