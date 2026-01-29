Arrascaeta voltou ao time em grande estilo, com gol e belas jogadas - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta voltou ao time em grande estilo, com gol e belas jogadasGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/01/2026 09:14

não se mostrou satisfeito diante da situação incômoda pela qual o Rubro-Negro passa por causa do calendário do futebol nacional.

Arrascaeta estreou pelo Flamengo na temporada de 2026 ao entrar no segundo tempo da derrota para o São Paulo, por 2 a 1 , na primeira rodada do Brasileirão. Entretanto, o meia uruguaiodo futebol nacional.

Afinal, o primeiro jogo pela competição nacional aconteceu com apenas duas semanas de pré-temporada do elenco, que começou os trabalhos no dia 12. E Arrascaeta vê o Flamengo prejudicado, afinal, o motivo de ter começado a preparação mais tarde do que os adversários foi porque disputou a Copa Intercontinental até 17 de dezembro, por ter conquistado a Libertadores.



"Feliz por voltar, aos poucos para pegar ritmo. A gente está pagando um pouco do sucesso de 2025, acabamos a temporada mais tarde e estamos voltando aos poucos. Mas sabemos que já são jogos importantes, como esse Brasileirão. Agora temos uma final pela frente e precisamos estar o melhor possível para conquistar mais uma taça", disse em entrevista ao SporTV.



Além do incômodo pela preparação prejudicada neste início de temporada, Arrascaeta também reclamou da arbitragem de São Paulo x Flamengo. Para ele, não há dúvida de que sofreu pênalti não marcado no fim da partida, quando tentou finalizar e foi atrapalhado por Alan Franco.



"O cara, além de encostar no meu pé na hora de chutar, também me tira totalmente de eu bater 100% na bola. A bola muda a direção, a velocidade do chute também dá para ver que não sai do jeito que eu quero. O lance era muito fácil para fazer o gol", reclamou.



O uruguaio também não entendeu o motivo de o VAR não ter chamado o árbitro para rever o lance no vídeo.



"Essa é uma jogada que necessita ser bem analisada porque define o resultado do jogo. Poderíamos ter um empate que nos ajudaria, foi estranho porque o árbitro nem foi olhar o lance", completou.



Próximo jogo do Flamengo



Após derrotas no clássico com o Fluminense e na estreia no Brasileirão, o Flamengo vai em busca do primeiro título na temporada. Para isso, precisará vencer o Corinthians no domingo (1), pela decisão da Supercopa Rei, marcada para as 16h, no Mané Garrincha, em Brasília.

expectativa de que Lucas Paquetá já possa ser relacionado. Há ao. Recém-contratado , o reforço rubro-negro chega ao Brasil nesta quinta-feira (29) e depende de regularização junto à CBF.