Galvão Bueno vê a volta de Lucas Paquetá como uma boa decisão para disputar a Copa do MundoReprodução / Band
Galvão Bueno exalta retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo: 'Impressiona'
Rubro-Negro desembolsou 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões) para tirar o meio-campista do West Ham, da Inglaterra
Galvão Bueno exalta retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo: 'Impressiona'
Rubro-Negro desembolsou 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões) para tirar o meio-campista do West Ham, da Inglaterra
Técnico lamenta saída de Paquetá para o Flamengo: 'Não podemos substitui-lo'
Nuno Espírito Santo admite que tentou manter o jogador no West Ham
Flamengo divulga que Lucas Paquetá irá vestir camisa 20
Meia, de 28 anos, terá contrato até o fim de 2030
Vídeo: 'AeroPaquetá' tem DJ e torcedoras do Flamengo fazendo 'dancinhas' do jogador
Com muita festa, novo reforço do Rubro-Negro chegou ao Rio no fim da manhã desta quinta-feira
Guardiola se diz feliz com retorno de Paquetá ao Flamengo: ‘Jogador fantástico’
Jogador, de 28 anos, é reforço do Rubro-Negro para 2026
Lucas Paquetá chega ao Rio, se emociona e admite: 'Eu precisava do Flamengo'
Jogador de 28 anos retorna ao Rubro-Negro após oito temporadas no futebol europeu
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.