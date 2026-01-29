Galvão Bueno vê a volta de Lucas Paquetá como uma boa decisão para disputar a Copa do Mundo - Reprodução / Band

Publicado 29/01/2026 17:07

Rio - Galvão Bueno exaltou o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo , em publicação nas redes sociais. O narrador enfatizou o poderio financeiro do Rubro-Negro, que desembolsou 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões) para tirá-lo do West Ham, da Inglaterra. Além disso, afirmou que vê a volta do jogador como uma boa decisão para disputar a Copa do Mundo.

"Paquetá de volta ao Flamengo!! A contratação mais cara da história do futebol brasileiro: 42 milhões de euros!! R$ 260 milhões!! A riqueza do Flamengo realmente impressiona!! O clube vai pagar 7 milhões de euros a mais que o que recebeu pela venda, em 2018!!", escreveu o locutor.

"O Fla vendeu Paquetá ao Milan por 35 milhões de euros!! Paquetá vai ter que jogar muito, até porque acho que esse retorno é o caminho mais certo de levá-lo à Copa!!", completou.

