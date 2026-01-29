Paquetá irá utilizar a camisa de número 20 - Divulgação / Flamengo

Publicado 29/01/2026 13:01 | Atualizado 29/01/2026 14:06

Rio - O Flamengo divulgou pelas redes sociais que o meia Lucas Paquetá, de 28 anos, irá utilizar a camisa 20 temporada de 2026. Na temporada passada, o número foi utilizado pelo jovem Matheus Gonçalves, que acabou sendo negociado com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O número foi utilizado por Vini Jr, amigo de Paquetá, no Rubro-Negro.

"Eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo", disse Lucas Paquetá em entrevista à "Fla TV", em sua chegada ao Galeão.

Lucas Paquetá foi revelado na base do Flamengo Érica Martin / Agência O Dia

Anunciado como reforço do Flamengo, o acordo com Paquetá arrastou pelas últimas semanas, com idas e vindas em função se uma série de questões: total a pagar, tempo e valor das parcelas, assim como quando o brasileiro seria liberado. West Ham, que aceitou vender o jogador e também receber o pagamento em três anos.

Lucas Paquetá desembarcou no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta quinta-feira (29), após fechar contrato de cinco anos com o Flamengo. O meia chegou nos braços da Nação Rubro-Negra, que lotou a entrada do salão nobre do terminal de desembarque com mais de 250 pessoas que entoaram "Ô, Paquetá voltou".

Paquetá foi para os braços dos torcedores e vestiu a camisa de uma organizada. Ele gritou e pulou junto deles, cumprimentou quem estava mais próximo da grade de proteção e tirou fotos por cerca de sete minutos. Num primeiro momento, os seguranças tentaram até tirá-lo, mas, sem sucesso, depois apenas o ajudaram a ficar por lá.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu, passou por Milan, da Itália, e Lyon, da França, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.