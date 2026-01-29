Paquetá irá utilizar a camisa de número 20Divulgação / Flamengo
Flamengo divulga que Lucas Paquetá irá vestir camisa 20
Meia, de 28 anos, terá contrato até o fim de 2030
Flamengo divulga que Lucas Paquetá irá vestir camisa 20
Meia, de 28 anos, terá contrato até o fim de 2030
Vídeo: 'AeroPaquetá' tem DJ e torcedoras do Flamengo que fazem dança do jogador
Com muita festa, novo reforço do Rubro-Negro chegou ao Rio no fim da manhã desta quinta-feira
Guardiola se diz feliz com retorno de Paquetá ao Flamengo: ‘Jogador fantástico’
Jogador, de 28 anos, é reforço do Rubro-Negro para 2026
Lucas Paquetá chega ao Rio, se emociona e admite: 'Eu precisava do Flamengo'
Jogador de 28 anos retorna ao Rubro-Negro após oito temporadas no futebol europeu
Ao chegar ao Rio, Paquetá irá para casa, fazer exames em clínica e depois assinar contrato
Meia, de 28 anos, é o principal reforço do clube para 2026
Torcedores do Flamengo fazem a festa por Lucas Paquetá no aeroporto e o veem titular
Rubro-Negros sonham alto, dançam, cantam e se divertem para receber o novo reforço
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.