Pep Guardiola é técnico do CityDivulgação / Manchester City

Publicado 29/01/2026 12:21

Rio - Agora jogador do Flamengo, Lucas Paquetá, de 28 anos, esteve na lista de possíveis reforços do Manchester City por algumas temporadas. Pep Guardiola, que já deixou claro, que é fã do jogador, afirmou que ficou feliz pelo retorno do atleta ao Rubro-Negro.

"Ele é muito bom protegendo a bola, tem gol e personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que ele tenha voltado a Brasil para estar com a sua gente. Desejo a ele tudo de melhor", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

Anunciado como reforço do Flamengo, o acordo com Paquetá arrastou pelas últimas semanas, com idas e vindas em função se uma série de questões: total a pagar, tempo e valor das parcelas, assim como quando o brasileiro seria liberado. West Ham, que aceitou vender o jogador e também receber o pagamento em três anos.

Lucas Paquetá desembarcou no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, no fim da manhã desta quinta-feira (29), após fechar contrato de cinco anos com o Flamengo. O meia chegou nos braços da Nação Rubro-Negra, que lotou a entrada do salão nobre do terminal de desembarque com mais de 250 pessoas que entoaram "Ô, Paquetá voltou".

Paquetá foi para os braços dos torcedores e vestiu a camisa de uma organizada. Ele gritou e pulou junto deles, cumprimentou quem estava mais próximo da grade de proteção e tirou fotos por cerca de sete minutos. Num primeiro momento, os seguranças tentaram até tirá-lo, mas, sem sucesso, depois apenas o ajudaram a ficar por lá.

"Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com esse momento. Tudo o que eu quero é desfrutar essa alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à Nação e dar o meu melhor", afirmou Paquetá à Flamengo TV.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu, passou por Milan, da Itália, e Lyon, da França, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.