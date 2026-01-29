Paquetá voltou ao Flamengo depois de sete anos na EuropaÉrica Martin / Agência O Dia

A transferência de Lucas Paquetá para o Flamengo era inevitável, mas nem por isso o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, gostou. Ele lamentou perder um de seus titulares e admitiu frustração com a negociação, que culminou no retorno do jogador, que chegou nesta quinta-feira (29), no Rio.

Decisão pessoal de Paquetá pesou na saída

O treinador português revelou que tentou convencer o brasileiro a permanecer no clube inglês, onde estava desde 2022.
"Lucas deixou claro que queria voltar para casa. Ele é um jogador e uma pessoa especial. Em relação à sua saída do clube, queríamos que as coisas fossem diferentes. Não podemos substituí-lo porque ele é único. Não se acha muitos jogadores como ele no mercado de transferências", afirmou.
Paquetá se despede do West Ham após 139 partidas oficiais, com 23 gols e 15 assistências. O último jogo pelo clube foi no dia 6 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest, pela Premier League.

Chegada ao Brasil para assinar com o Flamengo

A vontade de Lucas Paquetá era tão grande que, assim que o West Ham e o Rubro-Negro se acertaram, fretou um avião para poder retornar ao Rio na manhã desta quinta. No desembarque, ele foi recepcionado por cerca de 250 torcedores no aeroporto e participou da festa rapidamente, além de tirar fotos e cumprimentar os rubro-negros.
Ainda nesta tarde, ele passa por exames médicos e assina o contrato de cinco anos com o Flamengo, até 2030.