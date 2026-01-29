A recepção da torcida do Flamengo à chegada de Lucas Paquetá ao Rio foi uma verdadeira festa. Mais de 250 rubro-negros encararam o forte calor, em frente ao salão nobre do setor de desembarque do Aeroporto Tom Jobim/Galeão, com muita animação. E contaram até com a ajuda de um DJ que levou um aparelho de som e tocou funk, o que levou jovens torcedoras a fazer a dancinha característica do novo jogador do time.
Torcedores do Flamengo fazem dancinhas enquanto aguardam chegada de Paquetá
Uma delas é Maria Fernanda. Fã de Lucas Paquetá, a jovem foi ao aeroporto com a família. "Ela sabe fazer a dancinha e com certeza vai comemorar muito, vai dançando em casa ou até mesmo no Maracanã", disse o pai, Diego Correia Alves, de 43 anos.
Já o DJ Rael da Proença foi o responsável por ajudar a fazer a festa e distrair os torcedores que chegaram cedo e esperaram por quase 2 horas por Paquetá. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, ele se mostrou muito animado com a nova contratação do Flamengo.
"Paquetá vai vir para somar e a gente vai conquistar títulos. Mesmo pique de 2025: Libertadores e Brasileirão. A galera também está aí, curtindo. A vibe é essa, de alegria, para receber o Paquetá", disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.