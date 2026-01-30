Danilo faz trabalho específico de preparação física para estrear pelo Flamengo em 2026 - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 30/01/2026 11:26

Danilo encerrará 2026 com 35 anos, idade que no futebol de hoje ainda permite muitos anos de carreira. Entretanto, o defensor do Flamengo planeja pendurar as chuteiras ao fim desta temporada.



A decisão ainda não é definitiva, mas o experiente jogador já trata do assunto, como revelou. A decisão final dependerá de como será o ano.



"Nesse momento o meu pensamento é que essa seja a minha última temporada no futebol, que em dezembro eu deixe de jogar. Eu não boto isso em pedra e está feito. Se eu chegar no final do ano e eu estiver me sentindo bem mentalmente, fisicamente e tiver ainda uma empatia grande com o Flamengo, certamente poderia fazer mais um ano", disse em entrevista ao site 'ge'.



Danilo assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2026 e tem a possibilidade de disputar a Copa do Mundo em junho e julho. Se conseguir jogar em alto nível neste ano, ele pode mudar de ideia, mas caso sofra com mais problemas físicos e jogue pouco, não pretende renovar ou seguir para outro clube.



"Nesse momento meu pensamento é fazer essa temporada da melhor maneira possível, ano de Copa do Mundo... E depois deixar de jogar. Até porque sempre foi o meu objetivo deixar de jogar em um nível importante e não arrastando, jogando pouco", explicou.



Danilo entrou para a história do Flamengo ao fazer o gol do título da Liberadores de 2025, na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, no Peru. ele também foi campeão outras três vezes (Brasileiro, Supercopa e Carioca) e, ao todo, disputou 36 partidas, com cinco gols desde que chegou, no início do ano passado.



"Muitas vezes alguém fala 'mas você está tão tranquilo em relação a isso'. Não. É assustador ter que deixar algo que você fez durante a vida inteira e que, mesmo tentando de certa forma fazer essa transição, fazendo outras coisas, olhando outros cenários e já vivenciando outras experiências, é uma vida desconhecida, é totalmente incerto, é tudo novo", admitiu o defensor na entrevista.