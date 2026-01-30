Josmar, de 17 anos, está na mira do Flamengo - Lucas Rhamon / Avaí

Publicado 30/01/2026 16:30

Rio - O Flamengo pode contratar mais um reforço para 2026. O Rubro-Negro tem interesse no atacante Josmar, do Avaí, de acordo com o "ge". O jovem, de 17 anos, é o artilheiro do time catarinense na atual temporada e está no profissional desde o ano passado.

Josmar é o artilheiro do Avaí na temporada, com dois gols em cinco jogos no Campeonato Catarinense. No ano passado, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na era dos pontos corridos da Série B do Brasileirão.

Em dezembro do ano passado, o Avaí renovou o contrato de Josmar até abril de 2028. O acordo prevê uma multa rescisória estipulada em R$ 18 milhões. O Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial, mas avalia a possibilidade.

O Flamengo já contratou três jogadores para 2026: o goleiro Andrew, o zagueiro Vitão e o meia Lucas Paquetá. O goleiro e o zagueiro já estrearam, enquanto o último desembarcou no Rio de Janeiro nesta última quinta-feira (29) e está prestes a ser regularizado no BID da CBF.