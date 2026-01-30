Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol José BotoAdriano Fontes / Flamengo

Rio - O Flamengo terá um reforço de peso para enfrentar o Corinthians, no domingo (1), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil. O meia Lucas Paquetá foi regularizado nesta sexta-feira (30) e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Com isso, Lucas Paquetá está à disposição do técnico Filipe Luís. O jogador estava em atividade no West Ham, da Inglaterra, e está em condições de entrar em campo. A última vez que ele atuou foi no dia 6 de janeiro. Desde então, pediu para não jogar por causa da negociação com o Flamengo.
Lucas Paquetá chegou ao Rio de Janeiro no fim da manhã desta última quinta-feira (29) e foi recebido com festa da torcida no Aeroporto do Galeão. O novo camisa 20 do Flamengo apareceu no Ninho do Urubu nesta sexta, assinou contrato até 2030 e treinou pela primeira vez com o elenco.
A contratação de Lucas Paquetá é a mais cara da história do futebol brasileiro. O Flamengo desembolsou 42  milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para repatriar o meio-campista. Revelado no Rubro-Negro, ele teve passagens pelo Milan, da Itália, Lyon, da França, além do West Ham, da Inglaterra.
Paquetá recebe a camisa 20 do Flamengo