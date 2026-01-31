Brendo Silva, sósia do Paquetá, fazendo a dancinha do ídolo após a chegada do jogador no Galeão - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 31/01/2026 07:00

Rio — O novo reforço do Flamengo, Lucas Paquetá, foi recebido por quase 300 rubro-negros no Aeroporto do Galeão, Zona Norte do Rio, na manhã da última quinta-feira (29), mas um dos flamenguistas no local chamava atenção pela semelhança física com o jogador. Brendo Silva, de 30 anos, se tornou conhecido nas redes como o "Paquetá da Torcida" e logo foi abraçado como sósia do atleta. Ao DIA, ele contou a sua história, confessou que espera o crescimento de parcerias nos próximos meses e falou sobre a emoção em conhecer o ídolo pessoalmente.

"Ele pegou meu telefone, tirou foto, filmou. Quando eu fui ver, saiu só dois segundos de vídeo, não saiu a gente direito. Mas com certeza eu vou encontrar esse vídeo, porque tava todo mundo gravando na hora. Sei lá, mano. Vou chorar só quando estiver em casa, mas tô muito feliz. Beijei e apertei a mão do homem, foi 'brabo'", diz Brendo, que mais tarde, conseguiu postar o registro do momento.

Trajetória



Natural de Parnaíba, no norte de Piauí, Brendo veio para o Rio aos 13 anos junto com a família para morar em Itaboraí, Região Metropolitana. Fiel da Igreja Adventista, ele já trabalhou de atendente de fast-food e entregador, até sair de um dos seus empregos para abrir uma barbearia. O negócio logo rendeu frutos: pouco tempo depois, ele estava inaugurando novas unidades, fazendo cursos e guardando uma parte dos seus ganhos para participar de ações sociais.



Com o dinheiro entrando, ele conseguiu comprar uma moto e uma casa para morar com suas filhas, que atualmente têm 9 e 7 anos. Então, Brendo, que também chegou a dar aula do Senac, decidiu realizar um sonho antigo: se programou para viajar à Europa. "Isso me trouxe várias oportunidades. Conheci pessoas e fui em lugares que eu acho que eu nunca iria com bastante dinheiro", destaca o "Paquetá da Torcida".



Surgimento do 'Sósia do Paquetá'



Brendo estava com planos de abrir uma barbearia na Itália, mas decidiu passear no Brasil por 15 dias junto com o primo. Como Brendo e a família toda são rubro-negros, eles compraram ingressos para uma partida do Flamengo contra o Internacional, no Maracanã, em agosto de 2023, pelo Brasileirão. O jogo terminou empatado em 0 a 0, mas ficou marcado como a primeira vez que ele foi abordado por diversos flamenguistas para tirar fotos, por causa da sua grande semelhança física com Paquetá.

"Depois desse jogo, teve essa chamada de 'Sósia do Paquetá'. A maioria das pessoas pediram lá no Maracanã para tirar foto, gravaram vídeo, resenharam bastante. E nisso eu fui levando. Quando passaram esses 15 dias, eu só vim para o Brasil com o passaporte, poucas roupas que eu deixei lá. E por essa repercussão toda que teve, e também queria estar perto das minhas filhas, da minha mãe, da minha família, acabei não querendo voltar."



Então, Brendo começou a ser entrevistado e fazer divulgações. As suas redes cresceram bastante, e notícias sobre Lucas Paquetá também o ajudaram no engajamento. No entanto, Brendo sempre esteve ciente da responsabilidade em representar o ídolo. Mesmo com pouco dinheiro em alguns momentos, ele rejeitava propostas de parcerias com casas de apostas, devido ao longo julgamento em que Paquetá acabou inocentado, por suposto envolvimento com esquemas de apostadores.



"Foi tudo natural, por conta de eu já ser flamenguista, sempre estar com a torcida, sempre estar torcendo em todos os jogos. Isso foi bem natural, tudo subindo por conta de parecer bastante com ele. Sendo que, por essas coisas que ele passou, eu me privei muito para nunca deixar isso refletir na imagem dele. Eu sempre preservei muito a imagem dele nessa questão e me privava muito de não receber algumas propostas que eu achava que não seriam legais", explicou.

Com o crescimento da fama, ele chegou a morar em uma mansão de influenciadores no Recreio dos Bandeirantes, mas saiu do local devido a contratos propostos que Brendo não concordou, por ele e pelo Paquetá. Quando ele saiu do espaço, com pouco dinheiro, alguns amigos sugeriram que ele voltasse a trabalhar de CLT, uma proposta prontamente negada.



"Eu falei assim: 'Não, hora vai virar, eu acredito'. E sei lá, tô esperançoso que o momento seja esse, por estar recebendo algumas ligações, entrevistas. E independente se vier ou não, eu tô muito muito feliz também por ele ter vindo, por ser flamenguista nato, gostar muito dele como pessoa e como jogador. Tô muito feliz pela vinda dele", explica. O "Paquetá da Torcida" resume o seu sucesso com uma frase: "Tudo isso eu vejo na mão de Deus".



Próximos passos



Agora, Brendo quer seguir morando no Rio, próximo à sua família e ao Flamengo. Ele pretende, com a ajuda de parcerias, poder marcar presença no Maracanã e nos eventos relacionados ao clube, junto a outras figuras carimbadas da torcida, como o sósia do Jorge Jesus e o Chapolin Rubro-Negro.



"Estou acreditando que podem vir pessoas patrocinar, ajudar. Mas eu sempre faço o esforço máximo para estar em todos os jogos. E sempre dá certo. Às vezes, eu acordo sem nada, acredito e sempre alguém me liga, fala 'Vem, vou ajudar', manda ingresso", conta. O sósia espera que a chegada de Lucas Paquetá sirva para aumentar seus trabalhos e oportunidades. "Quero aproveitar o momento", ressalta.



Quando questionado sobre como o técnico Filipe Luís deve escalar Paquetá, Brendo foi categórico: "Eu não vou pegar essa responsabilidade porque tem muito atleta 'brabo', mas é o seguinte: o homem é titular, Filipinho. Se vira!".