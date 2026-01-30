Momento em que Lucas Paquetá assina contrato com o Flamengo, ao lado do diretor de futebol José BotoAdriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lucas Paquetá visitou as instalações do Ninho do Urubu nesta sexta-feira (30) e assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2030. Depois de uma longa novela, o meio-campista foi comprado ao West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões). Assim, ele se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 
Leia mais: De olho no Carioca, Flamengo torce por tropeços de rivais antes da Supercopa
fotogaleria
Momento em que Lucas Paquetá assina contrato com o Flamengo, ao lado do diretor de futebol José Boto - Adriano Fontes / Flamengo
Momento em que Lucas Paquetá assina contrato com o Flamengo, ao lado do diretor de futebol José Boto - Adriano Fontes / Flamengo
Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo
Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol José Boto - Adriano Fontes / Flamengo
Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol José Boto - Adriano Fontes / Flamengo
Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo
Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol José Boto - Adriano Fontes / Flamengo
Lucas Paquetá em visita ao Ninho do Urubu, ao lado do diretor de futebol José Boto - Adriano Fontes / Flamengo
Lucas Paquetá dá abraço apertado em Filipe Luís em visita ao Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo
O jogador já estava no Rio de Janeiro desde a manhã de quinta-feira (29). Os torcedores, inclusive, fizeram grande festa para recebê-lo no Aeroporto do Galeão. "Talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Fico muito feliz por ver todo o carinho, porque eu me sinto muito identificado", disse, quando chegou ao país.
Leia mais: Flamengo rescinde com Michael e libera atacante para futebol saudita
Lucas Paquetá escolheu vestir a camisa 20, em homenagem ao ex-companheiro e amigo Vini Jr, hoje no Real Madrid. Agora, a diretoria corre para tentar regularizá-lo a tempo de disputar a Supercopa Rei, no próximo domingo (1º). Em busca de mais uma taça, o Rubro-Negro terá o Corinthians pela frente, às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

Veja o anúncio do Flamengo