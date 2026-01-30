Guillermo Varela em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Rio - O lateral-direito Guillermo Varela, de 32 anos, recebeu uma cobrança curiosa dos torcedores do Flamengo ao chegar no CT do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (30). O uruguaio abaixou o vidro do carro para falar com os rubro-negros e mostrou uma camisa do Fluminense no banco do carona. A atitude recebeu críticas dos rubro-negros.
"Aí tu me quebra com essa blusa aí, hein, Varela? Porr*… Final domingo e tu com a blusa do Fluminense no carro é fod*!", disseram os torcedores, em vídeo que viralizou nas redes sociais.
Outro jogador do Flamengo, que foi cobrado foi Emerson Royal. Porém, o lateral-direito brasileiro foi criticado por suas atuações pelo clube carioca. "Vamos jogar bola" e "não está jogando nada" foram ouvidas pelo atleta.
O Flamengo vem de duas derrotas seguidas no ano, uma para o Fluminense, no último domingo, no Maracanã pelo Carioca, e a outra para o São Paulo, na última quarta-feira, no Morumbi, pelo Brasileiro.