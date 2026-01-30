Michal, tem três propostas de times para jogar no país asiáticoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Michael, de 29 anos, encerrou sua segunda passagem pelo Flamengo. O Rubro-Negro rescindiu o contrato com o jogador, que ia até dezembro de 2028 e o liberou para acertar o seu retorno ao futebol saudita.
LEIA MAIS: Vídeo! Neto detona Lucas Paquetá: 'Jogadorzinho medíocre'
A equipe que Michael irá defender ainda é desconhecida. O atacante tem três ofertas e ainda está analisando qual a melhor. Ele atuou no país entre 2022 e 2024, defendendo o Al-Hilal, inclusive sendo comandado por Jorge Jesus e Ramón Díaz neste período.
LEIA MAIS: Herói do Flamengo na Libertadores, Danilo pretende se aposentar em 2026
Somando as duas passagens, Michael entrou em campo pelo Flamengo em 150 partidas, anotou 29 gols e deu 19 assistências com a camisa do clube carioca.
LEIA MAIS: Flamengo tenta agilizar inscrição de Paquetá para Supercopa Rei
No total, Michael conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa-Sul-Americana, três Supercopas do Brasil e três Campeonatos Cariocas.
Confira as nota oficial do Flamengo:
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que rescindiu o contrato com o atacante Michael, nesta sexta-feira (30), em comum acordo com o jogador.

O Flamengo agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados durante o período em que defendeu o clube, além de desejar sucesso na sequência de sua carreira."
 