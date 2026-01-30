Rio - O atacante Michael, de 29 anos, encerrou sua segunda passagem pelo Flamengo. O Rubro-Negro rescindiu o contrato com o jogador, que ia até dezembro de 2028 e o liberou para acertar o seu retorno ao futebol saudita.
A equipe que Michael irá defender ainda é desconhecida. O atacante tem três ofertas e ainda está analisando qual a melhor. Ele atuou no país entre 2022 e 2024, defendendo o Al-Hilal, inclusive sendo comandado por Jorge Jesus e Ramón Díaz neste período.
