Michael em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Michael em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/01/2026 22:17

Rio - Michael se despediu do Flamengo nesta sexta-feira (30), em publicação nas redes sociais. O atacante, que rescindiu contrato com o Rubro-Negro , tem tudo para retornar ao futebol saudita. Ele está na mira de três clubes do mundo árabe, mas quem sai na frente é o Al-Ula.

Leia mais: Lucas Paquetá é registrado no BID e pode estrear na Supercopa

"Hoje me despeço de um capítulo muito especial da minha carreira. Obrigado, Clube de Regatas do Flamengo, por todos esses anos em que vivi momentos inesquecíveis, conquistas e aprendizados que levarei para sempre", escreveu o jogador.

"Meu agradecimento a todos os funcionários, aos meus companheiros de equipe e, principalmente, à Nação Rubro-Negra, que sempre esteve ao meu lado com apoio e carinho. Levo o Flamengo no coração. Meu muito obrigado!", complementou.

Ao todo, Michael fez 29 gols e deu 19 assistências em 151 jogos, somando as suas duas passagens pelo Flamengo . Além disso, conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa-Sul-Americana, dois Brasileiros, três Supercopas do Brasil e três Cariocas.

Veja a publicação de Michael



