Lucas Paquetá começou a treinar com o elenco do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 31/01/2026 14:13

25 jogadores que viajarão à capital brasileira.

Lucas Paquetá está na lista de relacionados do Flamengo para a decisão da Supercopa Rei, contra o Corinthians, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. O clube divulgou os

Além de Paquetá, que fará a estreia em seu retorno ao Rubro-Negro, Danilo e De La Cruz são as outras duas novidades. Os dois foram relacionados pela primeira vez em 2026, após fazerem trabalho específico com a preparação física, para evitar lesões.



Dos 25 nomes, um deles não tem condição de jogo. Trata-se de Saúl, que se recupera de cirurgia no calcanhar do pé esquerdo. O espanhol segue com a programação estipulada e viaja apenas para fazer parte da delegação com a possibilidade do primeiro título na temporada.



Com quase todo o elenco à disposição, o técnico Filipe Luís pode mandar a campo a força máxima e resta a dúvida se Lucas Paquetá será titular. A tendência é que comece no banco de reservas, já que realizou apenas dois treinos com o grupo.



O Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Léo ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Gonzalo Plata (Bruno Henrique) e Pedro.



A lista de relacionados do Flamengo



Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela;



Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;



Meio-campistas: De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl;



Atacantes: Bruno Henrique, Carrascal, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Corinthians, pela Supercopa!#Relacionados #FLAxCOR pic.twitter.com/HKyVZliR9S — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2026