Wallace Yan jogou com o time sub-20 do Flamengo o início do CariocaAdriano Fontes/Flamengo
Wallace Yan volta a treinar no Flamengo dias depois de se despedir; entenda
Jovem revelação da base, entretanto, segue fora dos planos neste primeiro momento
