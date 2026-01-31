Wallace Yan jogou com o time sub-20 do Flamengo o início do Carioca - Adriano Fontes/Flamengo

Wallace Yan jogou com o time sub-20 do Flamengo o início do CariocaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 31/01/2026 15:57

desfecho negativo, com a falta de acordo do Rubro-Negro com o Red Bull Bragantino, e voltou a treinar no CT do Ninho do Urubu na sexta-feira (30).

Wallace Yan despediu-se do Flamengo há duas semanas, mas nem sequer chegou a deixar o clube. Ao fazer o anúncio ainda durante a negociação, o jovem de 20 anos não esperava o, e voltou a treinar no CT do Ninho do Urubu na sexta-feira (30).

A diretoria rubro-negra não aceitou a proposta de parcelamento feita pelo clube paulista e, diante do impasse, encerrou temporariamente as conversas. Com isso, o atacante teve que se reapresentar, mas está afastado do grupo principal e treinou em outro horário.



A postura de Wallace Yan também incomodou o Flamengo. Afinal, ele anunciou a despedida logo após a derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, mesmo sem a transferência confirmada.



"Quero agradecer pelo carinho que toda a torcida tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui e estou indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aqui", afirmou Wallace Yan após o jogo com o Volta Redonda.



O Bragantino estava disposto a pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,2 milhões) por uma parte dos direitos econômicos do jovem jogador. Entretanto, o clube paulista alega que uma norma geral do grupo Red Bull o impede de gastar mais de 5 milhões de euros num mesmo jogador em um ano, e por isso propôs aumentar o número de parcelas.