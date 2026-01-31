CHEGADA DO ATLETA PAQUETA - 29-01-2026-25 Adriano Fontes/Flamengo
“Eu já tinha o Flamengo no coração. Ligou o Tottenham, o Chelsea… o Tatá disse: ‘o Chelsea vai fazer proposta’. Eu respondi: ‘tá, e o Flamengo?’. O empresário falou: ‘é isso mesmo?’. Eu falei: ‘é, eu não quero saber. Eu quero saber do Flamengo’”, afirmou Paquetá à FlaTV.
Paquetá foi anunciado pelo Flamengo na última quarta-feira (28), e o vínculo com o Rubro-Negro será de quatro anos. A estreia do meia poderá ocorrer na decisão da Supercopa do Brasil, no próximo domingo (1), contra o Corinthians.
A contratação de Lucas Paquetá é a mais cara da história do futebol brasileiro. O Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para repatriar o meio-campista. Revelado no Rubro-Negro, ele teve passagens por Milan, Lyon e West Ham.
Pelo seu último clube, o West Ham, o meia, na temporada 2025/2026, atuou em 19 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Paquetá deixa o clube inglês com o título da Conference League de 2023.
