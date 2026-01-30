Lucas Paquetá vestirá a camisa 20 no Flamengo, justamente em homenagem a Vini JrReprodução / Flamengo

Rio - Amigo de Lucas Paquetá, Vini Jr não escondeu a felicidade de ver o ex-companheiro dos tempos de Flamengo de volta ao clube. Atualmente no Real Madrid, o atacante mandou um recado ao meio-campista através de uma publicação nas redes sociais.
"Muito feliz por você, irmão!!! Te amo!! Ganha por nós", escreveu o jogador.
Vini Jr manda recado a Lucas Paquetá, reforço do FlamengoReprodução / Instagram @vinijr
Comprado ao West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões), Lucas Paquetá foi oficializado como reforço do Rubro-Negro na tarde desta sexta-feira (30), quando visitou as instalações do Ninho do Urubu e assinou vínculo válido até dezembro de 2030. Ele se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.
O meio-campista, que vestirá a camisa 20 justamente em homenagem a Vini Jr, já estava no Rio de Janeiro desde a manhã de quinta-feira (29). Os torcedores, inclusive, fizeram grande festa para recebê-lo no Aeroporto do Galeão.
