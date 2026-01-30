Troféu da Supercopa Rei será de Flamengo ou Corinthians em 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 30/01/2026 13:19

Flamengo e Corinthians disputam o primeiro troféu de 2026 do futebol brasileiro e também a premiação da Supercopa Rei. Afinal, o vencedor da decisão de domingo (1), às 16h, em Brasília, embolsará R$ 11,55 milhões, aproximadamente.



A CBF divulgou o valor da premiação da Supercopa Rei nesta sexta-feira (30), com um pequeno aumento de R$ 300 mil em relação a 2025. Os dois clubes terão direito a R$ 6,35 milhões cada um.



A diferença para o campeão é 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) pago a mais pela Conmebol. Como esse valor é o mesmo de 2025, o campeão de 2025 deve receber, no total, um pouco menos do que os R$ 11.565.400,00 que o Flamengo ganhou por superar o Botafogo no ano passado. O motivo é a recente valorização do Real em relação ao Dólar.

O Flamengo, atual campeão brasileiro, vai em busca do quarto título da Supercopa, após levantar o troféu em 2025, 2020 e 2021. Já o Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, tem uma conquista, em 1991.