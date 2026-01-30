Troféu da Supercopa Rei será de Flamengo ou Corinthians em 2026Rafael Ribeiro / CBF
Flamengo x Corinthians: saiba quanto é a premiação da Supercopa Rei
Clubes se enfrentam neste domingo, em Brasília em busca de primeira conquista em 2026
De saída, Michael se despede do Flamengo: 'Capítulo muito especial'
Atacante rescindiu contrato com o Rubro-Negro e tem tudo para retornar ao futebol saudita
Vini Jr manda recado a Lucas Paquetá, reforço do Flamengo: 'Ganha por nós'
Meio-campista assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2030
Lucas Paquetá é registrado no BID e pode estrear pelo Flamengo na Supercopa
Meia ficará à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Corinthians
Lucas Paquetá visita instalações do Ninho do Urubu e assina contrato com o Flamengo
Meio-campista selou vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2030
De olho no Carioca, Flamengo torce por tropeços de rivais antes da Supercopa
Rodada desta sexta-feira (30) pode acabar com chances rubro-negras no Grupo B do Estadual
Flamengo tem interesse na contratação de promessa do Avaí
Josmar, de 17 anos, faz parte do elenco profissional desde o ano passado
