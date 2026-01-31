Pedro foi um dos jogadores que parou para falar com torcedores na chegada do Flamengo ao hotel em Brasília - Reprodução / FlamengoTV

Pedro foi um dos jogadores que parou para falar com torcedores na chegada do Flamengo ao hotel em BrasíliaReprodução / FlamengoTV

O Flamengo já está em Brasília para a decisão da Supercopa Rei, contra o Corinthians, domingo, às 16h. E os jogadores tiveram uma pequena demonstração do apoio que devem receber no Mané Garrincha, com muitos rubro-negros lotando a rua que dá acesso ao hotel onde estão hospedados.



A delegação rubro-negra chegou no fim da tarde e foi recebida com muita festa. Recém-contratado, Lucas Paquetá parou para dar autógrafos, assim como Pedro e Léo Pereira falaram com alguns torcedores e tiraram fotos, para delírio dos presentes. Emerson Royal e Gonzalo Plata, por sua vez, ouviram algumas críticas.



Flamengo viajou com 25 jogadores , sendo quejá que está em recuperação de cirurgia no calcanhar esquerdo.

A lista de relacionados do Flamengo



Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;



Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela;



Zagueiros: Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão;



Meio-campistas: De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araujo, Jorginho, Lucas Paquetá e Saúl;



Atacantes: Bruno Henrique, Carrascal, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.