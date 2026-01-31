Pedro foi um dos jogadores que parou para falar com torcedores na chegada do Flamengo ao hotel em BrasíliaReprodução / FlamengoTV
MENGO EM BRASÍLIA PARA A SUPERCOPA #PeloBrasil pic.twitter.com/7Qma7UzWPA— Flamengo (@Flamengo) January 31, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Pedro foi um dos jogadores que parou para falar com torcedores na chegada do Flamengo ao hotel em BrasíliaReprodução / FlamengoTV
MENGO EM BRASÍLIA PARA A SUPERCOPA #PeloBrasil pic.twitter.com/7Qma7UzWPA— Flamengo (@Flamengo) January 31, 2026
Torcida do Flamengo lota entrada de hotel para receber jogadores em Brasília
Rubro-Negro disputa o primeiro título da temporada, a Supercopa Rei, contra o Corinthians
Wallace Yan volta a treinar no Flamengo dias depois de se despedir; entenda
Jovem revelação da base, entretanto, segue fora dos planos neste primeiro momento
Lista de relacionados do Flamengo tem Paquetá e outras duas novidades
Rubro-Negro enfrenta o Corinthians pelo título da Supercopa, em Brasília
Combinação de resultados pode classificar o Flamengo no Carioca; veja os cenários
Rubro-Negro precisa vencer na última rodada e torcer por tropeço de concorrentes diretos por vaga nas quartas.
Lucas Paquetá conta bastidores da volta ao Flamengo e cita interesse de clubes ingleses
Meia afirma que colocou o Rubro-Negro como prioridade
Ex-Flamengo e Corinthians, Felipe Paredão revela torcida na Supercopa
Goleiro afirma carinho pelos dois clubes, mas admite preferência pelo Rubro-Negro na decisão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.