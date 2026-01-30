Lucas Paquetá é recebido pela torcida do Flamengo no Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira (29)Érica Martin / Agência O Dia
Apesar de não entrar em campo desde o dia 6 de janeiro, com dores nas costas, Paquetá fez todo o tratamento na equipe inglesa e já está praticamente sem dores para ficar à disposição do técnico Filipe Luís no jogo contra o Corinthians, na final da SuperCopa Rei Pelé, neste domingo (1º de fevereiro).
Até o fechamento desta matéria, essa documentação ainda não havia chegado e por isso o atleta ainda não assinou o contrato.
O Flamengo tem até esta sexta-feira (30), às 18h, para registrar o jogador e colocá-lo, em campo neste domingo.
