Enquanto aguarda a próxima reunião com o West Ham para apresentar a proposta oficial por Lucas Paquetá, o Flamengo segue trabalhando para se fortalecer financeiramente.
E as tratativas entre o clube e o banco BRB para a renovação contratual de patrocínio seguem a todo vapor, podendo garantir R$ 50 milhões por ano.
Atualmente, a parceria entre banco e clube rende cerca de R$ 40 milhões anuais. O novo acordo pode dar ao clube um acréscimo de R$ 10 milhões por ano.
Veja os principais patrocínios do Flamengo, que lançou na última semana seu manto sagrado para a temporada 2026:
Master: Betano (substituiu a Pixbet) - Contrato de 3 anos e 4 meses, com valor estimado de cerca de R$ 270 milhões por temporada (o maior do Brasil);
Fornecedor de Material Esportivo: Adidas - R$ 70 milhões;
Omoplata (ombro): BRB (Banco de Brasília) - R$ 40 milhões;
Manga: Shopee - Renovado recentemente, com valor de R$ 12 milhões;
Costas: Hapvida - R$ 25,8 milhões;
Barra Traseira: Assist Card - R$ 10,8 milhões;
Meião (Zé Delivery): R$ 5,5 milhões;
Outros/Tecnologia (Wap): Recentemente anunciado, R$ 11 milhões durante o contrato.
