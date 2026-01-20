Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revela que dono do PSG elogiou Flamengo após final da IntercontinentalFlamengo TV

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
Enquanto aguarda a próxima reunião com o West Ham para apresentar a proposta oficial por Lucas Paquetá, o Flamengo segue trabalhando para se fortalecer financeiramente.

E as tratativas entre o clube e o banco BRB para a renovação contratual de patrocínio seguem a todo vapor, podendo garantir R$ 50 milhões por ano.
BAP apresenta resultados do primeiro ano de mandato de sua gestão no Flamengo - Reprodução Flamengo TV
BAP apresenta resultados do primeiro ano de mandato de sua gestão no FlamengoReprodução Flamengo TV

Atualmente, a parceria entre banco e clube rende cerca de R$ 40 milhões anuais. O novo acordo pode dar ao clube um acréscimo de R$ 10 milhões por ano.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Veja os principais patrocínios do Flamengo, que lançou na última semana seu manto sagrado para a temporada 2026:

Master: Betano (substituiu a Pixbet) - Contrato de 3 anos e 4 meses, com valor estimado de cerca de R$ 270 milhões por temporada (o maior do Brasil);
Fornecedor de Material Esportivo: Adidas - R$ 70 milhões;
Omoplata (ombro): BRB (Banco de Brasília) - R$ 40 milhões;
Manga: Shopee - Renovado recentemente, com valor de R$ 12 milhões;
Costas: Hapvida - R$ 25,8 milhões;
Barra Traseira: Assist Card - R$ 10,8 milhões;
Meião (Zé Delivery): R$ 5,5 milhões;
Outros/Tecnologia (Wap): Recentemente anunciado, R$ 11 milhões durante o contrato.
fotogaleria
Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revela que dono do PSG elogiou Flamengo após final da Intercontinental
BAP apresenta resultados do primeiro ano de mandato de sua gestão no Flamengo
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra