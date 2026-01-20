Presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, revela que dono do PSG elogiou Flamengo após final da Intercontinental - Flamengo TV

Publicado 20/01/2026 15:14

Enquanto aguarda a próxima reunião com o West Ham para apresentar a proposta oficial por Lucas Paquetá, o Flamengo segue trabalhando para se fortalecer financeiramente.



E as tratativas entre o clube e o banco BRB para a renovação contratual de patrocínio seguem a todo vapor, podendo garantir R$ 50 milhões por ano.



Atualmente, a parceria entre banco e clube rende cerca de R$ 40 milhões anuais. O novo acordo pode dar ao clube um acréscimo de R$ 10 milhões por ano.



Veja os principais patrocínios do Flamengo, que lançou na última semana seu manto sagrado para a temporada 2026:



Master: Betano (substituiu a Pixbet) - Contrato de 3 anos e 4 meses, com valor estimado de cerca de R$ 270 milhões por temporada (o maior do Brasil);

Fornecedor de Material Esportivo: Adidas - R$ 70 milhões;

Omoplata (ombro): BRB (Banco de Brasília) - R$ 40 milhões;

Manga: Shopee - Renovado recentemente, com valor de R$ 12 milhões;

Costas: Hapvida - R$ 25,8 milhões;

Barra Traseira: Assist Card - R$ 10,8 milhões;

Meião (Zé Delivery): R$ 5,5 milhões;

Outros/Tecnologia (Wap): Recentemente anunciado, R$ 11 milhões durante o contrato.