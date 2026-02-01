Troféu da Supercopa Rei será de Flamengo ou Corinthians em 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Troféu da Supercopa Rei será de Flamengo ou Corinthians em 2026

Publicado 01/02/2026 08:10

Flamengo e Corinthians se enfrentam em busca do primeiro título na temporada, o da Supercopa Rei, no domingo (1º) às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha. O confronto não é inédito e marca o reencontro dos dois clubes após 35 anos, quando a equipe paulista levou a melhor e levantou o troféu ao vencer por 1 a 0, gol de Neto.



Antes do nome atual, em homenagem póstuma a Pelé, o torneio nasceu como Supercopa do Brasil em 1990 e, no ano seguinte, marcou o duelo entre rubro-negros e corintianos. Só que em 1991, a partida entre os clubes com maiores torcidas no Brasil foi muito esvaziado, com apenas 2.706 pessoas presentes no Morumbi vazio.



O Flamengo era o campeão da Copa do Brasil de 1990, enquanto o Corinthians, do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o oposto de agora, em 2026. Mesmo assim, o público foi decepcionante por alguns motivos, como a chuva torrencial em São Paulo naquele 27 de janeiro de 1991, assim como o pouco apelo do torneio na época, inclusive com pouca divulgação.



Como foi o Corinthians x Flamengo de 1991



Comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o Rubro-Negro tinha como principal referência o Maestro Júnior, já no meio de campo. Outros destacas eram Zinho e Marcelinho Carioca, que era o camisa 10 e depois se tornaria ídolo do adversário. Djalminha também estava no grupo e entrou no segundo tempo, no lugar de Alcindo.

Já o Corinthians contava com Ronaldo, Tupãzinho e, principalmente Neto. O hoje apresentador e comentarista foi o autor do gol do título.



Craque Neto garantiu a vitória por 1 a 0 ao balançar a rede do Flamengo aos 25 minutos do segundo tempo. No lance, ele dividiu a bola com o goleiro Zé Carlos, em cruzamento de Giba, e pegou a sobra para marcar.



O Flamengo jogou com: Zé Carlos; Aílton, Adílson, Rogério e Piá; Uidemar, Júnior, Marcelinho e Alcindo; Nélio e Zinho.

Já o Corinthians teve a seguinte escalação: Ronaldo; Giba, Marcelo, Jacenir; Márcio, Tupãzinho, Neto e Fabinho; Paulo Sérgio e Mauro.



Supercopa Rei voltou recentemente



Após a final de 1991 entre o Rubro-Negro e o Timão, a CBF decidiu encerrar o torneio após apenas duas edições. E só voltou com ele em 2020, quando o Flamengo conquistou o troféu sobre o Athletico-PR.



O clube carioca é o maior vencedor, com três conquistas (2020, 2021 e 2025) e buscará o tetra. Já o Corinthians quer o bicampeonato após aquela decisão de 1991.