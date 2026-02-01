Léo Ortiz falou sobre a derrota e cobrou mais atitude do time Gilvan de Souza/Flamengo
Léo Ortiz reclama do Flamengo no primeiro tempo: 'Faltou atitude'
Zagueiro também admite início difícil do Rubro-Negro em 2026
Filipe Luís não culpa preparação do Flamengo e avalia expulsão: 'Nunca tinha visto'
Técnico do Rubro-Negro não busca desculpas para momento ruim do time, com derrotas seguidas
Rossi minimiza perda de título pelo Flamengo e foca no Brasileirão: 'Acontece'
Experiente goleiro não mostra preocupação com a sequência ruim do time em 2026
Rivais brincam com Flamengo e torcedores reclamam de time; veja memes da Supercopa
Rubro-Negro perdeu primeiro título da temporada com derrota por 2 a 0 em Brasília
Em estreia de Paquetá, Flamengo não joga bem, e Corinthians conquista a Supercopa Rei
Timão se defende bem e vence por 2 a 0 um Rubro-Negro com dificuldade física e de criatividade
Ex-West Ham, Bowen comenta retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Ele queria voltar para casa'
Atacante inglês afirma que meia viveu dois anos difíceis e elogia decisão de retornar ao Brasil
