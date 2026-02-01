Léo Ortiz falou sobre a derrota e cobrou mais atitude do time - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/02/2026 19:11

Léo Ortiz não colocou a expulsão de Carrascal, no intervalo, como determinante para o Flamengo perder a Supercopa Rei para o Corinthians. Na derrota por 2 a 0 , o zagueiro reclamou da postura do time no primeiro tempo, quando teve a bola, mas não soube aproveitar o domínio na decisão.

"Claro que (a expulsão) dificulta. A gente foi melhor no primeiro tempo, controlou mais o jogo, mas faltou atitude, o que no segundo tempo sobrou. Por muito tempo não pareceu que estávamos com um a menos. Mas é difícil, no final já está todo mundo esgotado", analisou em entrevista ao Sportv.



O zagueiro ainda admitiu que o momento do Flamengo neste início de temporada não é bom.



"Agora é trabalhar. Quando a fase é complicada assim, de muitas derrotas em sequência, é fechar os ouvidos e trabalhar, porque quarta-feira já tem Brasileirão e temos que vencer", disse Léo Ortiz.