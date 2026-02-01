Torcedores comentaram a derrota do Flamengo na Supercopa ReiReprodução de Internet
Rivais brincam com Flamengo e torcedores reclamam de time; veja memes da Supercopa
Rubro-Negro perdeu primeiro título da temporada com derrota por 2 a 0 em Brasília
Rivais brincam com Flamengo e torcedores reclamam de time; veja memes da Supercopa
Rubro-Negro perdeu primeiro título da temporada com derrota por 2 a 0 em Brasília
Em estreia de Paquetá, Flamengo não joga bem, e Corinthians conquista a Supercopa Rei
Timão se defende bem e vence por 2 a 0 um Rubro-Negro com dificuldade física e de criatividade
Ex-West Ham, Bowen comenta retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Ele queria voltar para casa'
Atacante inglês afirma que meia viveu dois anos difíceis e elogia decisão de retornar ao Brasil
Flamengo x Corinthians: Onde assistir, escalações e arbitragem
O Rubro-Negro busca conquistar seu primeiro título na temporada
Flamengo e Corinthians já decidiram a Supercopa; relembre como foi
Clubes com as maiores torcidas do Brasil jogaram para menos de três mil pessoas
Torcida do Flamengo lota entrada de hotel para receber jogadores em Brasília
Rubro-Negro disputa o primeiro título da temporada, a Supercopa Rei, contra o Corinthians
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.