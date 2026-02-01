Torcedores comentaram a derrota do Flamengo na Supercopa Rei - Reprodução de Internet

Torcedores comentaram a derrota do Flamengo na Supercopa ReiReprodução de Internet

Publicado 01/02/2026 18:51



derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Corinthians e a consequente perda do título da Supercopa Rei movimentou as redes sociais neste domingo (1º) com memes e comentários. Além de torcedores rivais zoando o vice na primeira final de 2026 no futebol brasileiro, muitos rubro-negros também mostraram descontentamento com este início de temporada 2026.

Rivais celebraram o resultado como se fosse um aviso de que o ano será diferente das conquistas de 2025. Já a torcida do Flamengo se dividiu entre a preocupação e a irritação com o desempenho do time até agora, com três derrotas seguidas.

Houve até quem tenha considerado a pior final disputada pelo Flamengo.