“O Lucas, nos últimos dois anos, passou por um inferno e voltou. Para mim, ele não era apenas um colega de equipe, mas também um amigo, porque compartilhamos o campo por muitos anos. Acho que, no final das contas, ele queria voltar para casa. E isso fala muito sobre ele como pessoa”, disse Bowen em entrevista à ESPN.
“Ele só queria jogar com um sorriso no rosto. Quando ele chegou outro dia, falei com ele por cinco minutos e disse: ‘volte e jogue com aquele sorriso no rosto, porque esse é o Lucas que todo mundo adora ver’”, completou.
Paquetá foi anunciado pelo Flamengo na última quarta-feira (28), e o vínculo com o Rubro-Negro será de quatro anos. A estreia do meia pode ocorrer na decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo (1), contra o Corinthians.
A contratação de Lucas Paquetá é a mais cara da história do futebol brasileiro. O Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para repatriar o meio-campista. Revelado no Rubro-Negro, ele também teve passagens por Milan e Lyon.
Lucas Paquetá chegou ao West Ham em 2022 e, na temporada 2025/2026, atuou em 19 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Ele deixa o clube inglês com o título da Conference League de 2023.
